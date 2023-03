Dell: nuovi prodotti e soluzioni per lavorare e collaborare ovunque

Dell Technologies ha presentato nuovi design e funzionalità di collaborazione ideati per raggiungere nuovi livelli di prestazioni e produttività.

In particolare, il nuovo portafoglio di commercial pc offre soluzioni innovative sia per l’IT sia per gli utenti finali, progettate per lavorare ovunque.

Sebbene oggi si possa affermare che si lavora da qualsiasi luogo, sottolinea l’azienda, esistono ancora delle limitazioni che ostacolano le esperienze lavorative.

Superare queste sfide è al centro della filosofia di design di Dell e ciò si traduce nelle innovazioni introdotte nel portfolio commercial, dal device all’ecosistema, fino al software e alle soluzioni che aumentano connessione e collaborazione.

Lavorare ovunque con Dell

Le novità sul fronte Latitude riguardano numerose innovazioni e un design mirato e dettagliato, funzionalità avanzate di collaborazione audio e video, materiali sostenibili e tecnologia della tastiera mini-LED a risparmio di batteria.

Per quanto riguarda la linea Precision, le migliorie riguardano tutte le workstation mobili e fisse Precision, compresi i più recenti processori Intel Core di 13a generazione e le GPU NVIDIA RTX Ada Generation Laptop per soddisfare le esigenze di creativi, designer e ingegneri che, tra le priorità, hanno le prestazioni e le capacità grafiche per eseguire applicazioni e software ad alta intensità grafica.

C’è poi una nuova gamma di OptiPlex ideata per rispondere alle richieste dei clienti, più facile da configurare, acquistare e gestire. È accompagnata da una semplificazione del portafoglio in modo che i clienti possano identificare rapidamente il sistema in base alle esigenze di spazio di lavoro e di prestazioni, oltre a essere più smart per essere gestita (anche in migliaia di dispositivi) più facilmente dall’IT.

Attorno ai device, mette poi in evidenza Dell, c’è un ecosistema ramificato: una configurazione di lavoro moderna richiede soluzioni software ed ecosistemi attorno all’endpoint per poter massimizzare in modo efficiente la produttività.

Dell UltraSharp 49 Curved USB-C Hub è stato progettato per i trader finanziari, gli ingegneri e gli analisti e per la produttività multischermo; consente di collegare e visualizzare i contenuti di due pc contemporaneamente su un unico monitor. La tecnologia del pannello IPS Black con rapporto di contrasto 2000:1 offre un contrasto di colore due volte superiore rispetto agli IPS convenzionali su un ampio angolo di visione.

Il monitor con hub USB-C offre una serie di opzioni di connettività che alimentano il laptop fino a 90W e forniscono una connessione da 2,5GbE tramite la porta Ethernet integrata. Infine, il monitor è dotato di ComfortView Plus per un maggiore comfort della vista e la funzione pop-out integrata consente di accedere rapidamente alle porte per collegare facilmente i dispositivi esterni.

L’ultima versione di Dell Optimizer estende l’intelligenza dal pc al resto dell’ecosistema, consentendo di gestire più facilmente display e periferiche in un’unica interfaccia. La funzione di cancellazione dell’eco elimina gli echi di distrazione per tutti i partecipanti alla chiamata, mentre il monitoraggio della qualità della voce avvisa con un pop-up quando la qualità della voce è scadente.

Per ciò che concerne la sostenibilità, Dell continua a innovare e a investire nel design sostenibile dei suoi prodotti e del suo packaging, ampliando l’utilizzo dell’alluminio a basse emissioni di carbonio per includere un maggior numero di contenuti riciclati ed estendere questo materiale a un numero maggiore di prodotti, tra cui il Latitude 9440, il Precision 5680 e la serie Latitude 7000 nel corso dell’anno.

Dell ha inoltre aumentato la percentuale di materiali riciclati post-consumo per ridurre ulteriormente l’impatto ambientale nella serie di computer portatili Latitude, nelle workstation della serie Precision 3000 e negli ultimi monitor commerciali. Inoltre, la “modalità silenziosa” all’interno delle impostazioni di gestione termica di Dell Optimizer consente di risparmiare fino al 18% di energia.

Per quanto riguarda sicurezza e gestibilità, l’obiettivo dell’azienda è fornire i pc più sicuri del settore e creare uno spazio di lavoro affidabile con protezioni hardware e software; tutti i recenti annunci di Dell vanno in questa direzione, come la collaborazione con CrowdStrike.

I nuovi Dell Latitude e Precision

I nuovi Latitude e Precision sono realizzati con processori Intel Core di 13a generazione e con le più recenti funzionalità Dell Optimizer in grado di portare la personalizzazione intelligente dall’endpoint all’ecosistema.

Latitude 9440 è il dispositivo di collaborazione che soddisfa le esigenze di tutti coloro che devono poter lavorare ovunque si trovino ed è il più piccolo pc al mondo da 14″, dichiara il produttore.

Ispirato al design iconico della linea XPS, ma con un’estetica ideata per gli utenti business, il Latitude 9440 presenta un design due-in-uno ed è un device ad alte prestazioni, ideale per un’utenza business, L’alluminio e il colore grafite offrono un look elegante e di qualità e i sistemi a doppia ventola con sfiato posteriore lo rendono ancora più silenzioso.

Tra le novità nel design, la nuova tastiera è caratterizzata da tasti più larghi e privi di spazi, da un maggiore angolo tra i tasti e da una curvatura su ciascun di essi che facilita la separazione tattile. Grazie al workstream sui pc sostenibili Concept Luna, è stato ridotto il consumo energetico della tastiera retroilluminata fino al 75% e aumentato la durata della batteria di tre ore con la nuova tecnologia di tastiera retroilluminata a micro LED. Il display da 14 pollici in uno chassis da 13 pollici con aspect ratio 16:10 e InfinityEdge QHD+ rendono le immagini ancora più nitide e coinvolgenti.

Il Latitude 9330 ha semplificato le video call e il 9440 ha integrato il primo touchpad al mondo per la collaborazione aptica. Dell sta lavorando per aggiungere un feedback aptico personalizzabile e far sì che il touchpad si comporti come piace di più all’utente, per un’ottima customer experince. Le funzioni di attivazione/disattivazione del microfono e della videocamera, condivisione dello schermo e chat sono abilitate a portata di mano sul touchpad durante le chiamate Zoom (per Microsoft Teams lo saranno nel corso dell’anno).

La nuova serie Latitude 7000 presenta opzioni ultraleggere e in alluminio per offrire una varietà di dimensioni, form factor e funzionalità per le diverse esigenze dei professionisti. Include un aspect ratio 16:10 e la stessa tastiera mini-LED per il risparmio della batteria del modello 9440 per facilitare il lavoro, indipendentemente dal luogo in cui ci si trova.

I Latitude 7340/7440 Ultralight offrono produttività in un formato sottile e leggero per la massima mobilità. Disponibili con un display da 14 pollici, sono i laptop di fascia alta da 14 e 13,3 pollici più piccoli e leggeri al mondo, afferma il produttore. Con un peso inferiore a un chilogrammo (13 pollici) e leggermente superiore a un chilogrammo (14 pollici), e lo chassis realizzato in magnesio, i dispositivi sono leggeri ma estremamente resistenti. Dell ha anche aggiunto una fotocamera da 5MP e il 5G per una migliore collaborazione ovunque si lavori. Il nuovo colore “river”, una miscela di blu e grigio, offre un look moderno.

Per i professionisti che richiedono prestazioni elevate, un design elegante e uno schermo più grande è stata aggiunta una workstation mobile sottile e leggera da 16 pollici alla linea Dell Precision.

La nuova Precision 5680 ha un ingombro contenuto per una workstation da 16 pollici con specifiche tecniche avanzate: fino a Intel Core i9 (45W) e fino a 64 GB di memoria DDR5 con GPU NVIDIA RTX 5000 Ada Generation Laptop; nitido display InfinityEdge 16:10 su tre lati, trackpad aptico per un feedback rapido e reattivo, quattro altoparlanti audio di grado A, display PremierColor fino a UHD+ e fotocamera IR FHD con sensore di prossimità e di luce ambientale.

Al Precision 5680 è stata aggiunta la tecnologia brevettata di ventole a doppia uscita opposta per consentire al sistema di gestire flussi di lavoro complessi e applicazioni intensive. Con una porta HDMI, uno slot per schede SD full-size e un lettore di smart card opzionale, è uno strumento affidabile e sicuro per lavorare. Inoltre, gli utenti più esigenti possono beneficiare dell’innovativa tecnologia EPR (Extended Power Range), che offre una maggiore potenza (165W rispetto a 130W) attraverso un connettore USB-C universale.

Dell ha inoltre aggiornato il più ampio portafoglio Dell Precision, dalle workstation mobili entry-level della serie 3000 alle più potenti workstation mobili, tower e rack della serie Precision 7000, tutte dotate di certificazioni ISV. Sia che si tratti di sperimentare flussi di lavoro 2D o 3D, sia che si tratti di un utente specializzato che vuole superare i limiti della tecnologia, le workstation Precision hanno le prestazioni, la velocità e l’affidabilità necessarie per dare vita alle proprie idee.

Per quanto riguarda il design dei pc, i nuovi dispositivi della serie Latitude 5000 sono progettati con la più grande varietà e il più innovativo utilizzo di materiali sostenibili, con componenti realizzati con plastiche riciclate, fibra di carbonio recuperata, materiali rinnovabili e plastiche riciclate dall’oceano.

Il programma Latitude più sostenibile mai realizzato prevede un aumento del 64% nell’uso di plastiche riciclate e rinnovabili (in termini di peso) rispetto alla precedente generazione di prodotti Latitude 5000.

Latitude 9440 e la Precision 5680 sono rispettivamente il primo pc e la prima workstation mobile Precision progettati con alluminio riciclato e a basse emissioni di carbonio, compreso il 75% di alluminio riciclato nello chassis. La tastiera del Latitude 9440 è dotata di copritastiera realizzata con il 75% di plastica riciclata e di componenti in plastica rinnovabile ricavati da un sottoprodotto dei rifiuti agricoli e alimentari. Inoltre, per la prima volta, Dell ha introdotto il rame riciclato negli adattatori di alimentazione dei Latitude 9440, Precision 5680 e Precision 3000.

L’intera gamma di prodotti Latitude e Precision continua a essere fornita con imballaggi riciclati o rinnovabili al 100%. Le aziende beneficiano anche dell’impostazione “Modalità silenziosa” di Dell Optimizer, che può garantire un risparmio energetico fino al 18%.