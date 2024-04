Supercomputer Cineca Galileo 100: E4 si aggiudica la gara per il potenziamento

E4 Computer Engineering, azienda italiana specializzata nel settore delle soluzioni hardware e software ad alto contenuto tecnologico per l’intelligenza artificiale, l’high-performance computing (HPC), il quantum computing, il cloud computing e la data analytics, si è aggiudicata la gara per il potenziamento di Galileo 100, supercomputer del Consorzio Interuniversitario CINECA e sistema cloud Tier-1 per la ricerca scientifica pubblica capace di servire oltre 5000 utenti.

Attraverso la gara, CINECA mira ad acquisire una nuova soluzione in grado di migliorare ed estendere i servizi forniti dalla propria infrastruttura HPC.

Tra i requisiti più importanti della nuova infrastruttura, CINECA ha indicato la capacità di aumentare di almeno 10 volte il numero di vCPU disponibili per i servizi VM, quella di bilanciare l’aumento del numero di vCPU con uno storage adeguato, e un’infrastruttura di storage multiprotocollo (file, blocchi, oggetti) per la conservazione dei dati a lungo termine e l’elaborazione interattiva.

“Il progetto di potenziamento di Galileo 100 porterà un notevole avanzamento e una significativa diversificazione delle risorse computazionali rese disponibili ai ricercatori italiani ed europei”, sostiene Sanzio Bassini, direttore del Dipartimento di supercalcolo del consorzio interuniversitario CINECA. “Il progetto prevede un rinnovo significativo dell’infrastruttura di calcolo che eroga i servizi di virtualizzazione, di analisi e visualizzazione dati con l’obiettivo di fornire all’utenza una nuova infrastruttura cloud per la ricerca – di scala nazionale e europea – con a disposizione risorse computazionali e la necessaria flessibilità per consentire l’efficace realizzazione di piattaforme dedicate ai progetti scientifici di frontiera, in ambito AI, Digital Twin, meteo-clima, Industry 4.0, e tutte le principali scienze computazionali”.

Requisiti fondamentali nelle guidelines del progetto erano, infatti, anche le potenzialità legate all’economia di scala nella fornitura di infrastrutture informatiche di fascia alta dedicate a progetti di ricerca internazionali.

Di fronte a queste richieste, gli ingegneri di E4 hanno studiato una soluzione basata su OpenStack e individuato in Dell il partner ideale per la fornitura delle componenti hardware in grado di soddisfare i requisiti di gara.

Dell, protagonista a livello globale in ambito HPC e fornitore di soluzioni dalle prestazioni e solidità comprovate, conosce bene Galileo 100, avendone progettato e ingegnerizzato il sistema attuale.

Al cuore del progetto vincente ci sono le soluzioni Dell PowerEdge HS7710 per i nodi CPU e Dell PowerEdge R760xa per i nodi GPU, quest’ultima dotata di GPU Nvidia L40s e Nvidia A30 PCIe.

“Come partner storico di CINECA, al quale siamo legati da una visione comune e dall’impegno condiviso di mettere al servizio della comunità italiana della ricerca il meglio che la tecnologia ha oggi da offrire, abbiamo affrontato questa gara sicuri di proporre una soluzione vincente, forti della nostra esperienza e capacità di immaginare e creare soluzioni di altissimo livello tecnologico”, ha commentato Cosimo Damiano Gianfreda, CEO di E4 Computer Engineering. “Per realizzare la migliore soluzione abbiamo voluto con noi realtà leader nei rispettivi settori come Dell e VAST Data, insieme alle quali abbiamo dato vita a un processo di collaborazione e co-design che è risultato in una proposta che CINECA ha selezionato, capace di unire prestazioni, scalabilità e modularità, andando oltre i requisiti della gara stessa. A loro e naturalmente a tutto il team E4 va il mio più sincero grazie per questo importantissimo risultato”.

In fase di definizione della proposta, a E4 e Dell si è unita VAST Data, dinamica realtà che offre una piattaforma AI ad alte prestazioni dedicata alla gestione dei dati.

“Siamo orgogliosi di avere l’opportunità di supportare CINECA nella sua missione di sostegno di progetti di ricerca e innovazione in Italia e in Europa nel campo delle scienze computazionali“, ha dichiarato Roberto Dognini, Direttore delle Vendite Regionali Italia di VAST Data. “Come uno dei pilastri chiave del progetto Galileo 100, la Piattaforma VAST Data permetterà a CINECA di creare, gestire e proteggere un datalake multiprotocollo da 50 petabyte connesso a diverse infrastrutture di calcolo e al supercomputer europeo Leonardo. Insieme ai grandi professionisti e talenti di E4 stiamo consentendo a CINECA di avanzare ulteriormente offrendo prestazioni, competitività e servizi di Intelligenza Artificiale al Paese”.

La nuova soluzione, progettata in collaborazione con Dell e E4, rappresenta l’ennesima tappa del percorso tecnologico che vede da anni E4 al fianco di CINECA nello sviluppare infrastrutture tecnologiche di altissimo livello nel campo del supercalcolo che operano al servizio dello sviluppo di applicazioni e progetti di ricerca di frontiera, a sostegno dell’innovazione scientifica in Italia, in Europa e a livello globale.