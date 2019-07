Partnership di particolare importanza nel mondo delle TV over the top: DAZN si è accordata con Discovery e dal prossimo 1 agosto proporrà i canali Eurosport 1 HD e Eurosport 2 HD in Italia, Austria, Germania e Spagna.

Questo avrà un importante impatto sull'offerta sportiva di DAZN, perché aumenta in modo sostanziale e con contenuti di pregio. Eurosport detiene infatti i diritti a livello paneuropeo di alcuni fra i più grandi eventi sportivi, come Giro d’Italia, Tour de France, Vuelta e le Grandi Classiche di ciclismo, Australian Open, Roland Garros e US Open di tennis, Formula E, 24 Ore di Le Mans, campionato WTCR di motori e le principali discipline invernali. A questi si aggiungono, per il mercato italiano, i diritti Lega Basket Serie A, l’Eurolega e le altre competizioni europee di basket che, oltre alla trasmissione dei migliori match sui due canali, continueranno a essere disponibili integralmente su Eurosport Player.

Eurosport è inoltre “Home of the Olympics” in Europa. Detiene infatti i diritti media di Tokyo 2020, Pechino 2022 e Parigi 2024.

Il nuovo accordo amplia notevolmente l’offerta di eventi sportivi premium di DAZN, che già include in Italia 3 match per ogni giornata di Serie A TIM, tutta la Serie BKT, il calcio internazionale con Liga, Ligue 1, FA Cup, EFL Cup, Eredivisie, Copa Libertadores, i motori con WRC, IndyCar e NASCAR, gli sport americani con NFL e MLB, la grande boxe, le MMA di UFC e Bellator, oltre alle principali competizioni europee di rugby e pallavolo.

DAZN non ritocca il prezzo

Da sottolineare che, nonostante l’aggiunta dei canali HD Eurosport 1 e 2, DAZN manterrà il medesimo prezzo dell’abbonamento di 9,99 euro al mese. In Austria e Germania sale invece a 11,99 euro. Questo perché con "l'integrazione di Eurosport" DAZN acquisisce anche i diritti di proporre live le partire della Bundesliga.

“Siamo lieti di annunciare una partnership che estende ulteriormente la distribuzione dei canali Eurosport in Italia e permette di raggiungere ancora più spettatori con i grandi eventi sportivi presenti nella nostra ricca offerta – ha affermato Alessandro Araimo, Amministratore Delegato Discovery Italia –. Parallelamente, per tutti gli appassionati che vogliono vivere un’esperienza ancora più ampia, completa e immersiva, continueremo a sviluppare il nostro servizio OTT Eurosport Player”.

Alle parole di Alessandro Araimo hanno fatto eco quelle di Veronica Diquattro, Executive Vice President Southern Europe di DAZN: “L’accordo siglato con Discovery per i contenuti Eurosport in quattro mercati europei definisce ancora meglio l’impegno di DAZN nel portare i grandi eventi sportivi ad un numero sempre maggiore di tifosi e appassionati, facilmente e a un prezzo accessibile. Al nostro debutto in Italia, quasi un anno fa, gli italiani ci hanno scelto soprattutto per il calcio. Oggi, anche grazie a questo accordo, possiamo proporre ai nostri utenti una ricca offerta che include sempre più sport, con alcune tra le più emozionanti competizioni a livello mondiale, e sempre allo stesso prezzo. Siamo felici di questa partnership e lavoreremo per renderla ancora più forte”.