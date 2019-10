DataOps e intelligenza artificiale, la visione di Hitachi Vantara

In occasione di NEXT 2019, Hitachi Vantara ha indicato la propria prospettiva nei confronti della nuova e sempre più popolare pratica DataOps, illustrandone la rilevanza per i clienti e i partner in previsione di una strategia edge-to-core-to-multicloud e abilitata dalla intelligenza artificiale.

In dettaglio, DataOps è la gestione dei dati aziendali nell'era dell'intelligenza artificiale, che collega senza soluzione di continuità i consumatori di dati con chi li genera.

Inoltre, DataOps non è un prodotto, servizio o soluzione. Semmai si tratta di una metodologia e di un cambiamento tecnologico e culturale per migliorare e potenziare l'uso dei dati da parte di un'organizzazione attraverso una valorizzazione della qualità dei dati stessi, tempi di ciclo più brevi e una gestione dei dati migliore.

Tuttavia è un fatto che le imprese non stiano analizzando gran parte dei dati in loro possesso a causa di metodi legacy. Per questo Hitachi Vantara ritiene che DataOps avrà un impatto significativo sul futuro dell'IT sbloccando enormi quantità di dati non utilizzati in precedenza, anche grazie all'uso di intelligenza artificiale.

Hitachi Vantara ha quindi reso noti importanti aggiornamenti al proprio portafoglio di prodotti, soluzioni e servizi per le iniziative DataOps di imprese di qualsiasi dimensione e in qualsiasi settore.

Hitachi Virtual Storage Platform (VSP) 5000 series e il software Hitachi Ops Center costituiscono la base di archiviazione ed infrastruttura di nuova generazione con una nuova architettura ridefinendo la scalabilità per qualsiasi carico di lavoro su qualsiasi scala. Queste tecnologie possono accelerare i carichi di lavoro dei data center per un IT a prova di futuro con una nuova architettura innovativa che è la base ideale per modernizzare gli ambienti di data center, cloud e DataOps.

Hitachi Vantara ha ampliato e potenziato i servizi cloud rinnovando il proprio portafoglio che comprende servizi di migrazione cloud, servizi di modernizzazione delle applicazioni, servizi di gestione delle operazioni, servizi di consulenza e Hitachi Enterprise Cloud (HEC). I servizi offerti sfruttano l’esperienza e le competenze leader del settore, rafforzate dall'acquisizione di REAN Cloud nel 2018

Hitachi Vantara ha annunciato l'espansione del portafoglio di servizi e soluzioni della piattaforma Lumada per aiutare i clienti ad abbattere i silos di dati e promuovere una maggiore innovazione attraverso DataOps. Hitachi ha rafforzato l’offerta di Lumada per Internet of Things, per i clienti che devono affrontare le sfide relative ai dati dei clienti. i