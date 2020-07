Customer experience, Blue Yonder compra Yantriks

Secondo il ceo di Blue Yonder, Girish Rishi, “i retailer hanno l’esigenza di soddisfare appieno le attese dei clienti in termini di rapidità e puntualità di consegna, con costi ottimizzati. In questo scenario, è fondamentale l’orchestrazione dei numerosi processi che portano all’evasione dell’ordine“.

Ecco perché Blue Yonder ha annunciato di aver acquisito Yantriks, che fornisce una soluzione SaaS specifica per l’ottimizzazione e l’integrazione tra processi di ecommerce omnichannel ed evasione degli ordini.

L’acquisizione combina sistemi transazionali i tempo reale con soluzioni di pianificazione e previsione dei processi di supply chain per supportare il commercio moderno, e abilita una customer experience di livello superiore sin dall’inizio del processo di acquisto.

“L’unione di Yantriks e Blue Yonder – spiega Rishi – rende disponibili sistemi end-to-end che, partendo dall’inizio del processo di acquisto, consentono di organizzare l’intera supply chain intorno alle preferenze e alle scelte dei consumatori”.

Per Eugene Amigud, fondatore di Yantriks, la capacità di soddisfare le attese dei clienti in tempo reale è il fattore differenziante che consente alle aziende B2B e B2C di adattarsi, evolversi e avere successo, e che solo i processi più avanzati e innovativi di supply chain possono garantire.

Le soluzioni di Yantriks, insieme alle soluzioni Luminate Commerce di Blue Yonder, sono già disponibili per essere implementate per dare visibilità delle scorte in real-time ed evasione degli ordini, visibilità end-to-end della supply chain, creare esperienze clienti personalizzate.

Ricordiamo che Blue Yonder è il nuovo nome di JDA Software e ha quindi oltre 35 anni di esperienza specifica e competenze in tecnologie e discipline di nuova generazione quali intelligenza artificiale, machine learning e data science.

La società ha implementato una piattaforma e soluzioni per realizzare supply chain totalmente digitali, integrate e autonome a oltre 3.000 aziende dei settori manifatturiero, retail e logistico.

Coordinatore delle strategie commerciali della società nel Sud Europa è Stefano Maio.