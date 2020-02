Stefano Maio, da Oracle a Blue Yonder

Blue Yonder (ex Jda Software) ha annunciato la nomina di Stefano Maio a Senior Sales Director, con l’incarico di coordinare le strategie commerciali della società nel Sud Europa.

Stefano Maio ha oltre 20 anni di esperienza nel settore delle soluzioni e dei servizi tecnologici di livello enterprise.

Il suo percorso professionale lo ha portato da SEK (oggi Experian) a Hyperion, da QlikView a SAS e, infine, a Oracle Italia, dove negli ultimi quattro anni ha svolto il ruolo di Country Leader Business Analytics.

Per Olivier Lemaitre, VP Sales South Europe, avere Stefano Maio nel team porta valore ai clienti in tutta la regione e in particolare in Italia, Paese che ha una rilevanza strategica per Blue Yonder.

Come dice Lemaitre in una nota, Blue Yonder in Italia lavora “con aziende di grande prestigio, che sono espressioni di eccellenza a livello mondiale, ed è qui che continuiamo a investire in risorse, competenze e capacità manageriali altamente qualificate”.