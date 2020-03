Zendesk ha annunciato le nuove suite Support e Sales, che ampliano le soluzioni CRM dell’azienda con nuovi strumenti che consentono ai team di assistenza e vendita di connettersi in modo istantaneo con i propri clienti e portare avanti conversazioni naturali su tutti i punti di contatto.

L’obiettivo di Zendesk è quello di offrire un set di soluzioni moderno e a tutto tondo, che aiuti le aziende a trasformare la customer experience e a costruire in modo facile e fluido relazioni positive e a lungo termine con i propri clienti.

Tutto ciò si innesta in un contesto, come quello attuale, in cui i clienti digital-first si aspettano di poter avere comunicazioni in tempo reale, continue e personalizzate con le aziende, in particolare su app di messaggistica e social media. Tali aspettative elevate stanno cambiando il modo in cui le imprese progettano di offrire una customer experience moderna ai propri clienti.

Con le nuove suite Support e Sales, Zendesk intende mettere a disposizione delle aziende la possibilità di adottare un approccio conversazionale alla customer experience, indipendentemente dal canale. E soprattutto, la società sviluppatrice della nota piattaforma per l'assistenza e il coinvolgimento dei clienti ha l’obiettivo di “democratizzare” il software di supporto e vendita rendendolo semplice da provare, acquistare e utilizzare.

La nuova Support Suite consente alle aziende di avere una visione completa di tutte le ultime conversazioni, in modo che agenti e clienti possano avere interazioni semplici e personalizzate dall'inizio alla fine dell’interazione. Il nuovo workspace si adatta per fornire agli agenti il contesto e gli strumenti pertinenti, indipendentemente dal fatto che il cliente chiami, invii email o messaggi alla società, consentendo loro di continuare la conversazione sul canale più sensato.

Inoltre, le aziende possono fornire un servizio personalizzato facendo emergere informazioni contestualmente rilevanti da fonti di dati esterne in Sunshine, la piattaforma CRM aperta e flessibile di Zendesk, basata su Amazon Web Services (AWS).

Support Suite ora include anche i canali di messaggistica social emergenti basati su Sunshine Conversations, la piattaforma business conversazionale recentemente lanciata da Zendesk. Ciò consente alle aziende di interagire in modo fluido con i clienti e gestire le conversazioni su app di messaggistica popolari come WhatsApp, Facebook Messenger, Twitter Direct Messages, WeChat e LINE, da un'unica area di lavoro unificata.

Altre funzionalità di social messaging includono una vista live delle notifiche per consentire agli agenti di rimanere facilmente aggiornati in tempo reale su tutte le conversazioni e per gli auto-responder, in modo che i clienti ricevano una risposta immediata, anche se un agente non è disponibile.

La nuova Sales Suite di Zendesk è stata invece progettata pensando ai moderni rappresentanti di vendita ed è una soluzione completamente integrata che tiene traccia automaticamente di tutte le attività relative alle vendite, al fine di fornire loro il contesto e le informazioni necessarie per chiudere con successo le offerte.

La suite Sales include Zendesk Sell, Chat, Reach e Voice e consente alle aziende di accedere ai canali multipli, come messaggi email e vocali, che i rappresentanti di vendita utilizzano quotidianamente, così come di parlare con i potenziali clienti direttamente sul sito web e convertili in lead da un'unica interfaccia.

Maggiori informazioni sulle suite Support e Sales sono disponibili sul sito Zendesk.