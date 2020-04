Covid-19, tutte le norme che impattano sulla privacy

Da ormai diverse settimane tutta l’Italia sta convivendo con le difficoltà e le limitazioni rese necessarie dalla emergenza Covid-19, e la privacy non fa eccezione.

Infatti, sono decisamente numerosi i provvedimenti presi in urgenza e rapida successione volti a contrastare la diffusione del coronavirus.

In questo vortice di decreti, regolamenti ed ordinanze è facile immaginare il disorientamento che regna in ognuno di noi.

Ancor più grande lo smarrimento di fronte al tema della privacy, che in epoca Covid-19 ha goduto di meno attenzioni; solo la discussione sul tracciamento dei soggetti positivi al coronavirus tramite app ha acceso il dibattito (qui il nostro articolo).

Senza dubbio, l’intervento del Garante per la protezione dei dati personali è un valido contributo a delineare con precisione in che modo e in quali ambiti la gestione dei dati è stata modificata dai provvedimenti di Governo e Regioni.

Il documento “Raccolta delle principali disposizioni adottate in relazione allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 aventi implicazioni in materia di protezione dei dati personali” costituisce una fonte autorevole, non esaustiva e in costante aggiornamento, di disposizioni di testi normativi e amministrativi generali, di applicazione sull’intero territorio nazionale, emanati in relazione all’emergenza scaturita dalla diffusione dell’epidemia Covid-19, a partire dall’inizio del presente anno.

Gli estratti sono classificati per materie, che connotano le varie sezioni: disposizioni generali, sanità e ricerca, ordine pubblico, lavoro, scuola, fisco, previdenza e assistenza, giustizia, altro.

In alcuni casi, questi estratti potrebbero anche essere ripetuti tra più sezioni: potrebbero infatti presentare profili di interesse da più punti di vista.

Riportiamo l’indice rimandando al documento scaricabile a fine testo.

Disposizioni generali

Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

Art. 4. Componenti del Servizio nazionale della protezione civile

Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 – Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

O.c.d.p.c. n. 630 del 3 febbraio 2020 – Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

Art. 5. Trattamento dati personali

Decreto del Capo Dipartimento n. 414 del 7 febbraio 2020. Nomina del soggetto attuatore del Ministero della salute – Nomina del soggetto attuatore del Ministero della salute per la gestione delle attività connesse alla gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Art. 1

Decreto legge del 23 febbraio 2020 n. 6 (come convertito, con modificazioni, dalla legge del 5 marzo 2020 n. 13) – Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 1. Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

Art. 2. Ulteriori misure di gestione dell’emergenza

Art. 3. Attuazione delle misure di contenimento

Decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 – Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19

Art. 14. Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale

Decreto legge del 17 marzo 2020 n. 18 – Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 103. Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza

Art. 104. Proroga della validità dei documenti di riconoscimento

Art. 118. Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Garante per la protezione dei dati personali

Decreto legge del 25 marzo 2020 n. 19 – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 1. Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

Art. 2. Attuazione delle misure di contenimento

Art. 3. Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale

Aggiornato al 31 marzo 2020

Art. 5. Disposizioni finali

Sanità e ricerca

Circolare del Ministero della salute del 22 gennaio 2020, prot. n. 1997 – Polmonite da nuovo coronavirus (2019 – nCoV) in Cina

Circolare Ministero della salute del 24 gennaio 2020, prot. n. 2265 – Indicazioni operative per il monitoraggio dello stato di salute dei passeggeri su voli con provenienza Cina

Circolare del Ministero della salute del 1° febbraio 2020 – Indicazioni per la gestione degli studenti e dei dicenti di ritorno o in partenza verso aree affette della Cina

Circolare del Ministero della salute del 3 febbraio 2020 – Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico

Circolare del Ministero della salute dell’8 febbraio 2020 – Aggiornamenti alla circolare ministeriale prot. del 01.02.2020 con riferimento alle indicazioni per la gestione nel settore scolastico degli studenti di ritorno dalle città a rischio della Cina

Circolare del Ministero della salute del 20 febbraio 2020 – COVID-2019: indicazioni per la gestione degli atleti che provengono da aree affette

Ordinanza del Ministero della salute del 21 febbraio 2020 – Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19

Art. 1

Art. 2

Decreto legge del 23 febbraio 2020, n.6 – Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 1. Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 – Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 2. Misure urgenti di contenimento sul territorio nazionale

O.c.d.p.c. n. 640 del 27 febbraio 2020 – Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

Art. 1. Sorveglianza epidemiologica

Art. 2. Sorveglianza microbiologica

Art. 3. Sorveglianza delle caratteristiche cliniche

Art. 4. Condivisione dei dati

Circolare del Ministero della salute del 27 febbraio 2020 – Precisazioni in ordine all’ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19

Circolare del Ministero della salute del 27 febbraio 2020 – Documento relativo ai criteri per sottoporre soggetti clinicamente asintomatici alla ricerca d’infezione da SARS-CoV-2 attraverso tampone rino-faringeo e test diagnostico

Aggiornato al 31 marzo 2020

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 3. Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale

Decreto legge del 2 marzo 2020, n. 9 –Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 12. Proroga validità tessera sanitaria

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale

Art. 2. Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale

Istituto superiore di sanità (ISS), documento del 7 marzo 2020 – Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto covid-19

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 – Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale

Art. 3. Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale

Decreto del Ministero della salute del 12 marzo 2020 – Emergenza da Coronavirus: sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare. Aggiornamento nota DGSAF prot. 5086 del 2 marzo 2020

Agenzia italiana del farmaco (AIFA), documento del 12 marzo 2020 – Gestione degli studi clinici in Italia in corso di emergenza COVID-19

Protocollo del 14 marzo 2020 – Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

Gestione di una persona sintomatica in azienda

Istituto superiore di sanità (ISS), documento aggiornato al 14 marzo 2020 – Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus sars-cov-2 (Gruppo di lavoro ISS ambiente e gestione dei rifiuti)

Decreto legge del 17 marzo 2020 n. 18 – Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 4. Disciplina delle aree sanitarie temporanee

Art. 17. Disposizioni urgenti materia di sperimentazione dei medicinali e dispositivi medici per l’emergenza epidemiologica da COVID

Art. 26. Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

O.c.d.p.c. n. 651 del 19 marzo 2020 – Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

Articolo 1. Utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica

Articolo 2. Disposizioni per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

Aggiornato al 31 marzo 2020

Circolare del Ministero della salute del 20 marzo 2020 – Annullamento e sostituzione della Circolare del Ministero della Salute n. 0009480 del 19 marzo 2020 “COVID-19: rintraccio dei contatti in ambito di sorveglianza sanitaria e aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio di casi di infezione da SARS-CoV-2.”

Agenzia italiana del farmaco (AIFA), documento aggiornato al 20 marzo 2020 –Protocollo di TOCIVID-19 – Studio multicentrico su efficacia e sicurezza di tocilizumab nel trattamento di pazienti affetti da polmonite da COVID-19

Art. 10. Informed consent process

Ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 marzo 2020 – Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza.38

epidemiologica da COVID-19

Art. 1. Entrata in Italia

Art. 2. Disposizioni per le navi passeggere di bandiera estera

Art. 3. Disposizioni finali

Ordine pubblico

Circolare del Ministero della salute del 20 febbraio 2020 – COVID-2019: indicazioni per la gestione degli atleti che provengono da aree affette

Ordinanza del Ministero della salute del 21 febbraio 2020 – Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19

Art. 1 Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n. 6 – Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 1. Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 – Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 2. Misure urgenti di contenimento sul territorio nazionale

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 3. Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale

Circolare del Ministero dell’interno del 2 marzo 2020 – Polmonite da nuovo corona virus (COVID-19)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale

Art. 2. Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale

Circolare Ministero dell’interno del 5 marzo 2020 – Polmonite da nuovo corona virus (COVID-19)

Aggiornato al 31 marzo 2020

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 – Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale

Art. 1. Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia

Art. 3. Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale

Direttiva ai Prefetti del Ministro dell’interno dell’8 marzo 2020 – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante misure urgenti per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Circolare del Ministero dell’interno del 12 marzo 2020 – Polmonite da nuovo corona- virus (COVID-19)

Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero della salute del 17 marzo 2020 – Emergenza epidemiologica da COVID-19, entrata in Italia delle persone fisiche

Art. 1. Entrata in Italia

Circolare del Ministero dell’interno del 17 marzo 2020 – Indicazioni per l’attuazione del D.P.C.M. 9 marzo 2020, recante misure urgenti per il contenimento del “COVID-19”. Aggiornamento del modello da utilizzare per le autodichiarazioni

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale

Art. 1. Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

Circolare del Ministero dell’interno del 23 marzo 2020 – Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale

Ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 marzo 2020 – Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza.52

epidemiologica da COVID-19

Art. 1. Entrata in Italia

Art. 2. Disposizioni per le navi passeggere di bandiera estera

Art. 3. Disposizioni finali

Lavoro

Circolare del Ministero della salute del 3 febbraio 2020 – Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico

Direttiva del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 25 febbraio 2020 – Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020

1. Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6

2. Ordinario svolgimento dell’attività amministrativa

3. Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa

4. Obblighi informativi dei lavoratori

Aggiornato al 31 marzo 2020

5. Eventi aggregativi di qualsiasi natura e attività di formazione

6. Missioni

7. Procedure concorsuali

9. Altre misure datoriali

Direttiva del Dipartimento della funzione pubblica n. 2 del 12 marzo 2020 – Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

2. Svolgimento dell’attività amministrativa

Art.3. Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa

Art. 4. Eventi aggregativi di qualsiasi natura

Art. 5. Missioni

Art. 6. Procedure concorsuali

7. Ulteriori misure di prevenzione e informazione

8. Altre misure datoriali

Art. 9. Monitoraggio

Circolare del Ministero della salute del 27 febbraio 2020 – Precisazioni in ordine all’ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale

Art. 2. Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale

Circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 4 marzo 2020 – Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa

Circolare del Ministero dell’istruzione del 6 marzo 2020 – Particolari disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 – Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale

Art. 2. Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19

Art. 3. Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale

Circolare del Ministero dell’istruzione dell’8 marzo 2020 – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministro 8 marzo 2020. Istruzioni operative

Circolare del Ministero dell’istruzione del 10 marzo 2020 – Personata ATA. Istruzioni operative 70

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 – Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale

Aggiornato al 31 marzo 2020

Validità dal 12 marzo 2020 al 3 aprile 2020

Art. 1. Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

Protocollo del 14 marzo 2020 – Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

1. Informazione

2. Modalità di ingresso in azienda

Nota 1

Nota 2

11. Gestione di una persona sintomatica in azienda

12. Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS

Decreto legge del 17 marzo 2020 n. 18 – Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 42. Disposizioni INAIL

Art. 75. Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l’accesso di cittadini e imprese

Art. 87. Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali

Art. 101. Misure urgenti per la continuità dell’attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica

Art. 120. Piattaforme per la didattica a distanza

Art. 121. Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari

Articolo 3. Disposizioni in materia di servizi di comunicazione elettronica

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale

Art. 1. Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

Scuola

Circolare del Ministero della salute dell’8 febbraio 2020 – Aggiornamenti alla circolare ministeriale prot. del 01.02.2020 con riferimento alle indicazioni per la gestione nel settore scolastico degli studenti di ritorno dalle città a rischio della Cina

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale

Art. 1. Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19

Circolare del Ministero dell’istruzione del 6 marzo 2020 – Particolari disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”

Circolare del Ministero dell’istruzione del 10 marzo 2020 – Personata ATA. Istruzioni operative 81

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 – Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale

Art. 1. Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia

Art. 2. Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19

Circolare del Ministero dell’istruzione dell’8 marzo 2020 – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministro 8 marzo 2020. Istruzioni operative

Decreto legge del 17 marzo 2020 n. 18 – Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 101. Misure urgenti per la continuità dell’attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica

Art. 120. Piattaforme per la didattica a distanza

Art. 121. Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari

Circolare del Ministero dell’istruzione del 17 marzo 2020 – Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza

Decreto del Ministro dell’istruzione del 26 marzo 2020 n. 187 – Decreto di riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo determinato ai sensi dell’articolo

120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e misure per l’emergenza

Art. 1. Riparto delle risorse per l’apprendimento a distanza

Art. 2. Riparto del contingente di assistenti tecnici per le scuole del primo ciclo

Nota del Ministero dell’istruzione del 28 marzo 2020 – D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza

epidemiologica da COVID-19”. Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative

Fisco, previdenza e assistenza

Decreto legge del 2 marzo 2020, n. 9 – Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 1. Disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020

Art. 12. Proroga validità tessera sanitaria

Art. 22. Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga

Art. 25. Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID -19

Art. 31. Incumulabilità tra indennità

Aggiornato al 31 marzo 2020

Art. 36. Disposizioni in materia di patronati

Art. 40. Sospensione delle misure di condizionalità

Art. 42. Disposizioni INAIL

Art. 44. Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19

Art. 67. Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori

Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 25 marzo 2020 – Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, ai sensi dell’articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

Art. 1. Sospensione del lavoro o riduzione dell’orario di lavoro

Art. 3. Ambito di applicazione

Art. 4. Lavoratori autonomi e liberi professionisti

Art. 5. Modalità di accesso al Fondo in deroga alla disciplina

Art. 6. Disposizioni operative e finali

O.c.d.p.c. n. 658 del 29 marzo 2020 – Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

Art. 2. Riparto risorse per solidarietà alimentare

Giustizia

Circolare del Ministero della giustizia (Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità) del 25 febbraio 2020 – Ulteriori indicazioni per la prevenzione del contagio da coronavirus

Circolare del Ministero della giustizia (Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) del 25 febbraio 2020 – Ulteriori indicazioni per la prevenzione del contagio da coronavirus

Circolare del Ministero della giustizia (Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) del 26 febbraio 2020 – Indicazioni specifiche per la prevenzione del contagio da coronavirus – regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Marche, Toscana e Sicilia

Circolare del Ministero della giustizia (Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi) del 6 marzo 2020 – Indicazioni operative per la prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus

Circolare del Ministero della giustizia (Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi) del 9 marzo 2020 – Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica attraverso l’adozione di modalità di lavoro agile. Indicazioni operative per l’accesso remoto ai sistemi

Circolare del Ministero della giustizia (Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) del 13 marzo 2020 – Ulteriori indicazioni operative per la prevenzione del contagio da coronavirus negli istituti penitenziari

Decreto legge del 17 marzo 2020 n. 18 – Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

Aggiornato al 31 marzo 2020

Art. 83. Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare

Art. 84. Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa

Art. 85. Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile

Art. 123. Disposizioni in materia di detenzione domiciliare

Altro

Decreto legge del 17 marzo 2020 n. 18 – Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 73. Semplificazioni in materia di organi collegiali

Art. 76. Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l’attuazione delle misure di contrasto all’emergenza COVID-19

Art. 82. Misure destinate agli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche

Art. 106. Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società

Art. 108. Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale

Delibera dell’Istituto nazionale di Statistica, n. 341 del 25 marzo 2020

Scarica la raccolta delle normative Covid-19