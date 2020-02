Per chi è alla ricerca di una fonte di consigli, suggerimenti, approfondimenti, tutorial e, perché no, spunti d’ispirazione sulla realizzazione e sulla promozione di siti basati su WordPress, il blog Go by WordPress.com può rappresentare un buon serbatoio di materiale.

Il blog Go by WordPress.com ospita contenuti prodotti da esperti del settore, su un ventaglio di argomenti. Dalla costruzione del sito al web design e al perfezionamento dell’identità visiva del proprio brand; dalla creazione dei contenuti al blogging; dal digital marketing ai tutorial che approfondiscono tecniche e procedure.

Naturalmente, vista la piattaforma ospite, il focus è sull’architettura WordPress e sul suo ecosistema. Tuttavia, non mancano gli articoli che trattano di strumenti e tecniche che possono risultare validi in generale, a prescindere dalla piattaforma utilizzata per il proprio sito.

Ad esempio, nella sezione dedicata al digital marketing si possono trovare consigli su come sfruttare al meglio le parole chiave per migliorare la propria strategia SEO, o su come attirare un maggior numero di ascoltatori per il proprio podcast.

Nella categoria del website building troviamo dei consigli su come attrarre i migliori talenti in circolazione, nella pagina dedicata alle opportunità di lavoro nella propria azienda, così come una guida per principianti sull’editing e l’upload di video.

Il video sta assumendo un’importanza sempre maggiore sul web così come sui social media. L’articolo in questione offre alcuni dati che sottolineano l’importanza di questo trend e di come questo sia ormai consolidato da tempo.

YouTube, una piattaforma completamente basata sui video, è il secondo motore di ricerca più grande del mondo. Nel 2016, Business Insider ha riferito che gli utenti hanno guardato 500 milioni di ore di video al giorno su YouTube, rispetto a 300 milioni di ore al giorno nel 2014.

L’esplosione del video ha riguardato anche i social network: sempre nel 2016, Facebook ha riferito che gli utenti hanno guardato 100 milioni di ore di video al giorno; Instagram, dal canto suo, registra un aumento dell'80% nell'uso dei video anno dopo anno.

Nell’area focalizzata sul web design possono essere utili, soprattutto per gli sviluppatori meno propensi all’aspetto grafico, i consigli sulle best practice per i non designer, oppure i suggerimenti su come creare elementi visivi e fotografie di grande impatto per il proprio sito, anche senza disporre di un budget elevato.

Altrettanto ricche di spunti sono le sezioni Content & Blogging e Tutorials.