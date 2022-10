Così Medallia migliora la candidate experience con la tecnologia

Medallia, società specializzata nei software per la gestione dell’esperienza dei clienti e dei dipendenti, ha confermato un aumento della domanda di soluzioni tecnologiche volte al miglioramento dell’esperienza dei candidati nei processi di selezione.

L’assunzione dei migliori talenti e la loro fidelizzazione sono oggi sfide più che mai impegnative e strategiche per le aziende. Numerosi brand stanno quindi collaborando con Medallia non solo nell’ambito dell’employee experience, ma anche per identificare e risolvere rapidamente qualsiasi problema si generi nelle fasi di reclutamento. Ciò permette alle organizzazioni di rendere più veloci e fluide le assunzioni e quindi sia di ridurre i costi sia di migliorare la percezione dell’azienda.

“Le organizzazioni devono far fronte a un mercato, anche del lavoro, sempre più competitivo, la domanda di tecnologie che le supportino nella gestione dell’esperienza che vivono i candidati continua a crescere poiché le aziende non possono permettersi di perdere talenti. Le aziende leader nell’Employee Experience si stanno focalizzando su quest’area, comprendendo il valore dei commenti e degli approfondimenti che arrivano da coloro che sono al centro del processo: candidati, reclutatori e team HR“, ha affermato David Ostberg, Solution Principal and Industrial Psychologist di Medallia.

Un recente rapporto di ricerca condotto da Medallia, in collaborazione con la nota società di ricerca e consulenza in ambito HR Josh Bersin Company, ha confermato che le aziende leader nell’employee experience management hanno maggiori probabilità di raccogliere – e quindi fare tesoro – di feedback durante i colloqui e l’intero processo di assunzione.

In quest’ambito Medallia supporta le imprese nell’offrire un’esperienza premium ai potenziali nuovi dipendenti nell’intero percorso di assunzione grazie a:

Ascolto continuo dell’esperienza del candidato , dalla fase di domanda di lavoro fino a quella della proposta di assunzione.

, dalla fase di domanda di lavoro fino a quella della proposta di assunzione. Tecnologie di IA avanzate e analisi dell’esperienza specifica per fornire automaticamente ai responsabili del processo di selezione insight e analisi del sentiment degli aspiranti, del livello di riconoscimento dei modelli, oltre ad approfondimenti sul ruolo e analisi delle cause profonde di determinati feedback.

per fornire automaticamente ai responsabili del processo di selezione insight e analisi del sentiment degli aspiranti, del livello di riconoscimento dei modelli, oltre ad approfondimenti sul ruolo e analisi delle cause profonde di determinati feedback. Real-time workflow che consentono di risolvere i problemi prima che vengano pubblicati sui social o generino insoddisfazione nei candidati.

che consentono di risolvere i problemi prima che vengano pubblicati sui social o generino insoddisfazione nei candidati. Facile integrazione con i sistemi di tracciamento dei candidati (ATS) per ottenere input altamente fruibili nei momenti chiave del ciclo di vita dei candidati.

“Nell’attuale panorama economico e per rispondere al fenomeno della great resignation, è più importante che mai che i candidati abbiano un’esperienza positiva con l’azienda, ma troppo spesso continuano a sentirsi sottovalutati e frustrati dalla mancanza di comunicazione. Come Medallia possiamo confermare in prima persona che l’ascolto dei feedback dei candidati ci ha aiutato a comprendere i nostri punti di forza e le nostre opportunità, supportando il miglioramento costante in cui crediamo.

Quest’anno, l’88% dei potenziali nuovi colleghi ha ritenuto di aver vissuto un processo di assunzione chiaro in Medallia, un aspetto che ha permesso un miglioramento dell’8% dell’indice di soddisfazione rispetto allo scorso anno“, ha affermato Tey Scott, SVP di Talent Acquisition di Medallia.

Leggi tutti i nostri articoli sulle Risorse umane