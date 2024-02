Così Apple fornisce supporto agli sviluppatori sulle modifiche per il DMA

Come sappiamo, Apple ha di recente introdotto delle modifiche a iOS, Safari e all’App Store, che probabilmente non è eccessivo definire epocali, per conformarsi alle nuove norme del Digital Markets Act (DMA) dell’Unione Europea (UE).

Anche se non sono mancate le critiche, anche aspre in alcuni casi, per come la società di Cupertino ha deciso di rispondere alle richieste e ai principi del DMA.

In ogni caso, si tratta di un cambiamento che ha un impatto importante e profondo nel rapporto commerciale tra gli sviluppatori di app per iOS e l’App Store di Apple, e le sue alternative, che a breve diventeranno possibili, anche se non sempre convenienti e percorribili, a detta di diversi protagonisti e osservatori di questo mercato.

Alla luce di questa transizione in atto, Apple ha comunicato agli sviluppatori che possono ora richiedere una consulenza sulle modifiche alle app distribuite nell’Unione Europea.

È dunque possibile richiedere un meeting con un membro del team Apple per discutere delle modifiche apportate a iOS, Safari e App Store che hanno un impatto sulle app disponibili nell’Unione Europea per conformarsi al Digital Markets Act.

Gli argomenti, spiega la società di Cupertino, includono la distribuzione alternativa su iOS, i pagamenti alternativi nell’App Store, il link all’acquisto sulla pagina web dello sviluppatore, i nuovi termini commerciali e altro ancora.

Lo sviluppatore potrà richiedere una consultazione online di 30 minuti per porre domande e fornire feedback su questi cambiamenti.

Inoltre, per chi è interessato a iniziare a gestire un marketplace alternativo di app su iOS nell’Unione Europea, è possibile richiedere di partecipare a un lab di persona a Cork, in Irlanda.

In questa sessione di persona sarà possibile imparare come iniziare a costruire, testare e ottimizzare il proprio marketplace alternativo di app.