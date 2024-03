Così Adobe e Microsoft mettono l’AI generativa al servizio dei marketer

Sono molte le novità presentate in occasione dell’Adobe Summit e, tra queste, Adobe e Microsoft hanno annunciato l’intenzione di portare i flussi di lavoro e gli insight di Adobe Experience Cloud in Microsoft Copilot per Microsoft 365, per aiutare i marketer a superare i silos di applicazioni e dati e a gestire in modo più efficiente i flussi di lavoro quotidiani.

Queste nuove funzionalità integrate porteranno gli insight di marketing e i flussi di lavoro rilevanti dalle applicazioni Adobe Experience Cloud e Microsoft Dynamics 365 a Microsoft Copilot, assistendo i marketer mentre lavorano con strumenti come Outlook, Microsoft Teams e Word per sviluppare brief creativi, creare contenuti, gestire le approvazioni dei contenuti, fornire esperienze e altro ancora.

“La domanda di contenuti personalizzati attraverso i social media, i dispositivi mobili e altri canali in rapida evoluzione sta esplodendo, spingendo i marketer a migliorare l’efficienza e la produttività del loro lavoro quotidiano“, ha dichiarato Amit Ahuja, senior vice president, Digital Experience Business di Adobe. “I marketer passano gran parte della loro giornata a lavorare tra le applicazioni Adobe e Microsoft, e questa partnership fornisce un’offerta unica per i team di marketing, semplificando le attività quotidiane di pianificazione, collaborazione ed esecuzione delle campagne“.

“Microsoft e Adobe condividono l’obiettivo comune di consentire agli addetti al marketing di concentrarsi sul lavoro più importante: creare campagne d’impatto e migliorare l’esperienza dei clienti“, ha dichiarato Jared Spataro, corporate vice president, AI at Work, Microsoft. “Integrando gli insight di marketing contestuali delle applicazioni di Adobe Experience Cloud e Dynamics 365 all’interno del flusso di lavoro attraverso Copilot per Microsoft 365, raggiungiamo il nostro obiettivo comune aiutando i marketer a semplificare i loro sforzi, ad abbattere le barriere e a ottenere risultati eccezionali“.

La disciplina del marketing è complessa e composta da ruoli specializzati che richiedono una varietà di strumenti, sottolinea Adobe: dalla progettazione dei contenuti del brand e la gestione delle campagne, al monitoraggio degli insight del pubblico attraverso i canali con partner interni ed esterni e alla rendicontazione dei risultati. Ciò significa che i marketer devono affrontare la sfida di lavorare in silos e con applicazioni diverse, il che può portare a un disallineamento e avere un impatto negativo sulla velocità e sulla produttività. Secondo un recente sondaggio condotto da Microsoft, il 43% dei professionisti del marketing e della comunicazione ha dichiarato che la necessità di passare da un’applicazione digitale all’altra disturba la loro creatività.

Insieme, Adobe e Microsoft affronteranno queste sfide. Le funzionalità iniziali si focalizzeranno sulle esigenze degli esperti di marketing che spesso lavorano con più team interni ed esterni e gestiscono obiettivi, stato e azioni delle campagne. Le funzionalità riguarderanno scenari quali:

Approfondimenti strategici nel flusso di lavoro : arricchita con gli insight rilevanti delle campagne dalle applicazioni di Adobe Experience Cloud, come Adobe Customer Journey Analytics e Adobe Workfront, combinate con Dynamics 365, l’esperienza di Copilot for Microsoft 365 aiuta gli addetti al marketing a ottenere rapidamente insight e aggiornamenti in Outlook, Teams e Word. Gli addetti al marketing possono porre domande per conoscere lo stato di un progetto di marketing, capire l’efficacia di una campagna, le approvazioni in sospeso e le azioni da intraprendere, oppure l’audience e i KPI definiti nell’ultimo brief della campagna.

: arricchita con gli insight rilevanti delle campagne dalle applicazioni di Adobe Experience Cloud, come Adobe Customer Journey Analytics e Adobe Workfront, combinate con Dynamics 365, l’esperienza di Copilot for Microsoft 365 aiuta gli addetti al marketing a ottenere rapidamente insight e aggiornamenti in Outlook, Teams e Word. Gli addetti al marketing possono porre domande per conoscere lo stato di un progetto di marketing, capire l’efficacia di una campagna, le approvazioni in sospeso e le azioni da intraprendere, oppure l’audience e i KPI definiti nell’ultimo brief della campagna. Creare brief di campagna, presentazioni, aggiornamenti del sito web ed e-mail con un contesto pertinente : gli addetti al marketing possono diventare facilmente data-driven senza dover ricorrere a più strumenti o persone per ottenere informazioni. Le informazioni di marketing di Adobe e Dynamics 365 saranno disponibili in Copilot per Microsoft 365 per creare brief, presentazioni per le revisioni dei dirigenti, report e aggiornamenti. Grazie alle funzionalità di Adobe Experience Manager Sites integrate in Copilot per Microsoft 365, gli addetti al marketing possono creare immagini con l’IA generativa di Adobe Firefly o copy per esperienze di marketing direttamente in Word e pubblicare su canali quali web e mobile.

: gli addetti al marketing possono diventare facilmente data-driven senza dover ricorrere a più strumenti o persone per ottenere informazioni. Le informazioni di marketing di Adobe e Dynamics 365 saranno disponibili in Copilot per Microsoft 365 per creare brief, presentazioni per le revisioni dei dirigenti, report e aggiornamenti. Grazie alle funzionalità di Adobe Experience Manager Sites integrate in Copilot per Microsoft 365, gli addetti al marketing possono creare immagini con l’IA generativa di Adobe Firefly o copy per esperienze di marketing direttamente in Word e pubblicare su canali quali web e mobile. Mantenere i progetti in moto con notifiche e riepiloghi contestuali: spesso gli addetti al marketing devono accedere a più applicazioni, e-mail e chat per compilare lo stato di un progetto, dai feedback e le approvazioni alle modifiche degli elementi di lavoro o alle date di scadenza. Queste funzionalità integrate, informate da Adobe Workfront, sono in grado di lavorare attraverso queste applicazioni per creare notifiche informate dai dati di marketing pertinenti, per rimanere al corrente di qualsiasi modifica e azione da intraprendere.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, è possibile registrarsi per ricevere futuri update, sulla pagina gestita congiuntamente da Microsoft e Adobe.