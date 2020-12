Cornerstone Innovation Lab for AI, intelligenza artificiale sul posto di lavoro

Cornerstone OnDemand ha annunciato il suo Innovation Lab for AI, un nuovo centro d’eccellenza aziendale composto da esperti di dati e machine learning specializzati nella ricerca di metodi pratici ed etici per applicare le tecnologie AI sul posto di lavoro.

Quest’anno, le imprese e i loro dipendenti hanno dovuto fare i conti con una situazione di crisi e incertezza senza precedenti, che ha dato vita a un nuovo mondo del lavoro, in cui agilità e resilienza sono risultati essere fattori decisivi per il successo di aziende e persone.

Per prepararsi e reagire prontamente a questi cambiamenti, i leader aziendali devono innanzitutto avere accesso alle informazioni strategiche sulla forza lavoro quando servono. In secondo luogo, devono riuscire a creare un’esperienza umana in grado di riportare stabilità, stimolare la crescita e promuovere una cultura basata sulla capacità di adattamento.

Il segreto per raggiungere questi obiettivi su vasta scala è adottare tecnologie come l’Intelligenza Artificiale, che consente di sfruttare al meglio il potenziale dei dati a disposizione sulle persone.

L’integrazione dell’intelligenza artificiale nelle tecnologie per l’ambiente di lavoro e la gestione delle risorse umane, tuttavia, è ancora agli albori e molte aziende sono restie ad adottare queste nuove tecnologie.

Nello specifico, secondo l’indagine di Gartner sull’intelligenza artificiale, solo il 17% delle aziende usa già oggi soluzioni basate sull’intelligenza artificiale nei propri reparti HR, mentre solo un altro 30% le introdurrà entro il 2022.

Le competenze del Cornerstone Innovation Lab for AI hanno già contribuito a progettare e realizzare Cornerstone Skills Graph, un motore per la ricerca delle skill unico nel settore, che permette di implementare l’AI a livello pratico per vari scopi, come ad esempio scoprire di quali competenze dispongono i collaboratori, definire quelle richieste per una data posizione lavorativa e ricollocare più rapidamente le persone.

In questo modo, ognuno potrà avere un maggior controllo sull’evoluzione della propria carriera, poiché consapevole delle proprie lacune professionali, o accedere ai contenuti ideali per soddisfare specifiche esigenze formative nell’immediato, e molto altro ancora.

Oltre a dare nuovo impulso all’innovazione dell’intelligenza artificiale, il Cornerstone Innovation Lab for AI ha un altro compito fondamentale: spiegare alle persone quali vantaggi può comportare sul posto di lavoro l’intelligenza artificiale se implementata con criteri etici e responsabili.