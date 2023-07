Cornerstone: selezione e analisi dei contenuti, basati sull’AI

Cornerstone, fornitore di soluzioni per la talent experience, ha recentemente introdotto Cornerstone Content Studio, uno strumento altamente intuitivo, basato sull’intelligenza artificiale, per la selezione, la ricerca e l’analisi dei contenuti.

In pochi passaggi, le realtà che si occupano di L&D possono consolidare le modalità di ricerca dei contenuti d’interesse fra tutti i fornitori, ricevere consigli dall’intelligenza artificiale, curare in modo semplice la creazione di nuove raccolte di contenuti e ottenere visibilità diretta sulle tendenze di utilizzo.

Questo livello di accessibilità e approfondimento – sottolinea l’azienda – consente ai responsabili L&D di prendere decisioni più consapevoli su come adottare un approccio basato sulle competenze, fare risparmiare tempo agli amministratori nella consultazione dei cataloghi di contenuti, collegare l’impatto dei contenuti e delle strategie di apprendimento ai principali risultati di business e ottenere informazioni utili sull’investimento in contenuti.

Semplificare individuazione e selezione dei contenuti

Progettato per colmare il divario tra contenuti di formazione e obiettivi aziendali, Content Studio è integrato direttamente nell’ecosistema di Cornerstone, la Talent Experience Platform, e sfrutta una grande quantità di dati su dipendenti, competenze e contenuti per aiutare le organizzazioni a implementare una strategia consapevole. Con Content Studio, le organizzazioni possono:

Trovare contenuti pertinenti con una ricerca semplificata . Grazie a questa soluzione, è possibile risparmiare tempo utilizzando AI e machine learning per confrontare in modo facile e veloce i fornitori durante la ricerca dei contenuti più appropriati per il target selezionato.

. Grazie a questa soluzione, è possibile risparmiare tempo utilizzando AI e per confrontare in modo facile e veloce i fornitori durante la ricerca dei contenuti più appropriati per il target selezionato. Avere la certezza che i contenuti siano allineati agli obiettivi aziendali . Content Studio semplifica la selezione dei contenuti in base alla strategia aziendale e alle necessità organizzative.

. Content Studio semplifica la selezione dei contenuti in base alla strategia aziendale e alle necessità organizzative. Associare i contenuti alle competenze . Collegare facilmente i contenuti alle competenze che si intendono sviluppare nell’organizzazione per creare raccolte di contenuti personalizzate in grado di favorire lo sviluppo.

. Collegare facilmente i contenuti alle competenze che si intendono sviluppare nell’organizzazione per creare raccolte di contenuti personalizzate in grado di favorire lo sviluppo. Creare programmi di formazione utilizzando gli insight sui dati. Una volta creata una raccolta, è possibile utilizzare i dati per capire l’efficacia con la quale sono stati trattati argomenti e competenze d’interesse e quali sono i corsi di cui i dipendenti usufruiscono maggiormente.

Accesso diretto a Cornerstone Content Anytime

I clienti di Content Studio hanno inoltre accesso a migliaia di corsi di formazione di alta qualità, sapientemente curati e in continua evoluzione, grazie all’offerta di contenuti in abbonamento di Cornerstone Content Anytime (CCA). Gli abbonamenti offrono contenuti originali e corsi creati da esperti su argomenti quali competenze professionali, compliance, leadership e management, e tecnologia.

Cornerstone ha recentemente lanciato il suo nuovo abbonamento multilingue CCA, Sustainability, creato per formare tutti i dipendenti sui fondamenti della sostenibilità e promuovere soluzioni in materia di Environment, Social e Governance (ESG). Il nuovo abbonamento Sustainability include 25 diversi fornitori di contenuti, tra cui Cornerstone Originals, tutti disponibili attraverso un’ampia gamma di modalità di formazione.

“Stiamo entrando in una nuova era per la ricerca e selezione di contenuti basata sull’intelligenza artificiale e sulle competenze. Quello che poteva rivelarsi un processo complesso e potenzialmente inefficace a causa della sovrabbondanza di cataloghi di contenuti, fornitori e differenti platee di utenti, ora può essere altamente intuitivo, semplificato, legato al contesto e anche divertente”, dichiara Karthik Suri, Chief Product Officer di Cornerstone.

“Content Studio permette di reperire i contenuti in modo intuitivo grazie all’AI, garantire la semplicità con un singolo prodotto e favorire un workflow capace di incentivare la collaborazione tra i curatori. Per i responsabili della formazione e sviluppo, queste competenze e conoscenze approfondite sono essenziali per offrire ai propri team esperienze di formazione semplificate, convertibili in risultati con una facilità e una trasparenza mai sperimentate prima. In ultima analisi, Content Studio fornisce ciò che è più rilevante per gli utenti e un modo efficace per misurare e ottimizzare il ROI”.

Tra i clienti internazionali di Cornerstone che attualmente utilizzano Content Studio nei loro programmi di L&D, l’azienda ricorda: Whole Foods Market, U.S. Bank, Baylor Scott & White Health, Wesco.