Federico Francini torna alla guida di Cornerstone Italia

Cornerstone annuncia la nomina di Federico Francini ad Area Vice President e Country Manager di Cornerstone Italia.

Dallo scorso gennaio, Francini si occupa di guidare le attività di Cornerstone in Italia ed è responsabile della crescita strategica dell’azienda, dell’aumento della domanda e del portfolio clienti, nonché del posizionamento di Cornerstone come punto di riferimento del settore.

Dopo aver maturato esperienze di successo presso alcune delle principali aziende specializzate in applicazioni ERP e HR/HCM di fascia enterprise, quali Oracle e Workday, e dopo aver già ricoperto il ruolo di Country Manager di Cornerstone Italia dal 2017 al 2020, Francini torna a dirigere il team italiano di Cornerstone, portando con sé un eccezionale bagaglio di competenze ed esperienza nell’aiutare le organizzazioni ad adottare le migliori soluzioni di Learning e Talent Experience e a prepararsi alle nuove dinamiche del mondo del lavoro del futuro.

Francini commenta così il suo ritorno e il nuovo incarico in Cornerstone Italia: “Sono molto felice di tornare alla guida del team di Cornerstone in Italia in un momento in cui l’azienda pone una particolare attenzione nei confronti del mercato italiano. Grazie alla nostra eccezionale esperienza e capacità nel campo delle soluzioni HCM e alla nostra nuova offerta senza pari, oggi siamo in grado di offrire un valido supporto alla modernizzazione dei sistemi HR e aiutare le organizzazioni a investire nello sviluppo della propria forza lavoro, affinché sia pronta ad affrontare le sfide futuro e contribuire al successo dell’azienda”.