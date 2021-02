Controlleremo le autostrade con l’intelligenza artificiale

Mobileye, società di Intel, e Concessioni Autostradali Venete hanno annunciato oggi una collaborazione per l’utilizzo del sistema di monitoraggio stradale basato su intelligenza artificiale di Mobileye sul tratto autostradale dell’A4 noto come Passante di Mestre, e sulla tangenziale di Mestre, autostrada A57.

Attraverso l’uso di sofisticati algoritmi di AI, Mobileye fornisce dati sulle condizioni del manto stradale, sui flussi di traffico, sulla dislocazione delle infrastrutture autostradali e molto altro.

Il sistema è basato su Mobileye 8 Connect, una tecnologia dal costo contenuto che utilizza videocamere e intelligenza artificiale per acquisire dati pertinenti, utilizzabili dai gestori delle autostrade, dai fornitori di servizi pubblici, dalle smart city e da altri operatori.

CAV invia dati non elaborati a Mobileye inserendoli nella piattaforma proprietaria Esri da cui poi sono estrapolate attraverso l’intelligenza artificiale informazioni “utili” che consentono di prendere decisioni informate per migliorare la manutenzione di queste arterie stradali principali.

Ad esempio, i dati grezzi inviati potrebbero indicare un rallentamento senza evidenti motivi in un determinato punto della strada e CAV potrebbe dedurre da questo (l’informazione utile) che sia necessario fare manutenzione sulla segnaletica orizzontale, dando priorità a quel particolare tratto rispetto ad altri.

L’accordo ha l’obiettivo di migliorare l’efficienza della flotta di manutenzione stradale di CAV nel monitorare con efficacia le strade di cui è responsabile, consentendo a CAV di fornire servizi avanzati e innovativi di Safe and Smart Mobility sul tratto autostradale di 60km che comprende l’Autostrada A57 e A4 fra le città di Padova e Venezia.

Queste arterie fondamentali per il trasporto su gomma nel Nord Italia consentono di aggirare l’area metropolitana di Venezia (vedi mappa), agevolando i collegamenti internazionali e nazionali.

Queste strade a scorrimento veloce sono parte della Strada Europea E70, da La Coruña in Spagna a Trebisonda in Turchia, e della Strada Europea E55, da Helsingborg in Svezia a Kalamata in Grecia. Circa 73 milioni di veicoli hanno percorso queste strade nel 2019, di cui oltre 16 milioni (22%) sono mezzi pesanti.

La tecnologia di Mobileye fornisce dati GIS (Geographic Information System) rilevanti e aggiornati sull’infrastruttura stradale e la mobilità attraverso le soluzioni Mobileye Road Asset Survey, Mobileye Pavement Condition Monitoring e Mobileye Dynamic Mobility Mapping. CAV punta ad abbracciare l’innovazione per accrescere l’efficienza e l’efficacia del monitoraggio di queste fondamentali arterie stradali.

I veicoli dotati di tecnologia Mobileye rilevano lo stato dell’infrastruttura stradale, la presenza di pedoni o ciclisti e le condizioni del manto stradale circolando lungo percorsi stabiliti.

In particolare, mentre i veicoli sono in movimento, gli algoritmi di intelligenza artificiale all’interno dei sistemi di visione Mobileye 8 Connect catturano, identificano, misurano, contrassegnano e classificano con precisione i dati rilevanti, che sono poi aggregati, classificati e allineati nel cloud. I set di dati ottenuti sono quindi restituiti sotto forma di strati informativi (o layer) nel GIS.

Mobileye 8 Connect è dotato di processore di nuova generazione EyeQ 4 di Mobileye. Ad oggi, la tecnologia di Mobileye è presente in più di 65 milioni di veicoli.

I dati catturati dai sistemi Mobileye installati sulla flotta di CAV avranno un ruolo fondamentale nel generare rilevazioni dettagliate della strada, coprendo tra l’altro le condizioni della pavimentazione e dell’infrastruttura stradale, oltre a fornire quasi in tempo reale dati su potenziali pericoli, il tutto con la potenzialità di ridurre notevolmente la quantità di tempo necessaria per risolvere problemi stradali.