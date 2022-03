Come Google intende mantenere lo store di app Android sicuro

Mantenere lo store di app Android Google Play sicuro per gli utenti e gli sviluppatori rimane la massima priorità, ha sottolineato di recente Google.

Nell’ultimo anno, Google ha collaborato e ha aiutato gli sviluppatori a proteggere le loro app e a prepararsi a condividere le loro data safety practice. E si è impegnata nella costruzione di una tecnologia di advertising più privata.

La società di Mountain View sottolinea di aver anche continuato a investire nel machine learning detection e nel miglioramento dei processi di revisione delle app, per fermare quelle con contenuti abusivi o dannosi prima che qualcuno possa installarle.

Big G afferma però anche di rendersi conto che può essere impegnativo per gli sviluppatori stare al passo con il ritmo dei cambiamenti in questo panorama di privacy e sicurezza in evoluzione.

Per questo ha voluto dare agli sviluppatori aggiornamenti più chiari, più tempo per le modifiche sostanziali e più informazioni utili attraverso varie risorse.

E, sempre per questo motivo, ha voluto condividere di più sulle novità pianificate per il 2022, per dare agli sviluppatori il tempo necessario per prepararsi ad esse.

Le iniziative chiave di Google

In primo luogo, nell’imminente sezione Data safety del Play store, gli sviluppatori potranno condividere come la app raccoglie, condivide e protegge i dati degli utenti.

Gli utenti cominceranno a visualizzare la sezione sulla sicurezza dei dati nel Google Play store alla fine di aprile, quindi ogni sviluppatore dovrebbe assicurarsi di inviare al più presto il proprio modulo.

I moduli della sicurezza dei dati compilati saranno richiesti per tutti gli aggiornamenti delle app a partire dal 20 luglio.

Il secondo punto riguarda il recente annuncio da parte di Google di voler espandere l’iniziativa Privacy Sandbox ad Android.

Big G sta lavorando a soluzioni innovative per migliorare la privacy degli utenti, pur continuando a sostenere i meccanismi chiave su cui gli sviluppatori fanno affidamento per il loro business.

Per questo, Google sta costruendo questa tecnologia in stretta collaborazione con gli sviluppatori.

Lo scorso autunno, Google ha iniziato a distribuire la nuova Play Integrity API per aiutare gli sviluppatori a proteggere i loro giochi e app, e garantire che gli utenti abbiano l’esperienza progettata.

Ora, tutti hanno accesso a questa nuova API, che rende più facile rilevare il traffico sospetto e rispondere più velocemente a problemi come frodi e imbrogli.

Un altro punto che gli sviluppatori hanno condiviso con Google, è il fatto che desiderano avere una comunicazione più veloce dai fornitori di SDK sugli aggiornamenti critici.

Per questo, l’anno scorso Big G ha fornito agli SDK provider un modo per notificare i problemi urgenti, nella Google Play Console.

Uno store all’insegna della privacy e sicurezza

Gli sviluppatori hanno anche bisogno di saperne di più sulla sicurezza e l’affidabilità di un SDK, per evitare di perdere tempo a costruire o esporre gli utenti a pratiche non sicure.

Tra qualche mese, Google inizierà a condividere informazioni come i livelli di adozione di un SDK, il suo retention rate e l’autorizzazione di runtime che utilizza, per aiutare gli sviluppatori a scegliere il giusto SDK per le proprie esigenze e i propri utenti.

L’anno scorso la società di Mountain View, inoltre, ha continuato a perfezionare le restrizioni pubblicitarie e i requisiti di controllo parentale per migliorare ulteriormente la privacy e la sicurezza dei bambini.

Gli sviluppatori idonei possono ora aggiungere un badge alla loro prossima scheda Data safety, evidenziando che si sono impegnati a seguire la policy per le famiglie di Google.

Quest’anno gli sviluppatori vedranno anche continui aggiornamenti della policy, progettati per aiutare a proteggere la sicurezza e la privacy dei bambini. Gli sviluppatori possono partecipare ai webinar di Google o guardare i PolicyBytes, per rimanere aggiornati.

Infine, Google sottolinea che gli sviluppatori dovrebbero raccogliere e utilizzare solo i dati necessari per la funzionalità e il miglioramento delle app.

Per suggerimenti pratici su questo tema, gli sviluppatori possono visualizzare la guida alle best practice di Big G.

Quest’anno, Google intende continuare ad allineare le autorizzazioni in modo più stretto con i casi d’uso appropriati.

Google si sta anche confrontando con gli sviluppatori sui modi per mitigare i rischi delle app che sfruttano le API nelle vecchie versioni del sistema operativo Android.