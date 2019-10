Con la diffusione sempre più massiccia degli smartphone e delle connessioni dati, e con l’evoluzione verso standard sempre più performanti e veloci delle seconde, la messaggistica istantanea e i social network hanno soppiantato gli SMS e si stanno sempre più diffondendo anche le chiamate via app, rispetto a quelle tradizionali su rete telefonica.

Un numero sempre maggiore di utenti utilizza app quali WhatsApp, Facebook Messenger e Skype anche per le comunicazioni vocali, per parlare al telefono con amici, parenti e colleghi.

Opensignal, società fondata nel 2010 e che ha il proprio headquarter a Londra, si occupa di testare e misurare le prestazioni delle reti mobili.

L’azienda, nel suo ultimo report, ha messo sotto la lente d’ingrandimento proprio l’esperienza d’uso delle chiamate via app.

La ricerca, basata sulla userbase attiva di Opensignal di più di 20 milioni di device, ha analizzato i dati raccolti sul periodo dal 1° giugno 2019 al 30 agosto 2019. Il report originale completo “The State Of Mobile Voice App Experience” può essere consultato su questa pagina del sito di Opensignal. I seguenti sono i risultati principali dello studio.

Esperienza d’uso delle chiamate via app

L’esperienza d’uso delle chiamate via app in tutto il mondo viene valutata da Opensignal su una scala da 0 a 100, al cui top (95-100) viene dato il giudizio “Excellent”, in cui la maggior parte degli utenti è soddisfatta, e che al livello più basso (0-45) indica che è impossibile comunicare, con le diverse gradazioni intermedie.

La prima evidenza è che l'Europa domina la classifica della Voice App Experience per dispositivi mobili di Opensignal. Dei 19 Paesi che hanno ottenuto un buon punteggio (da 80 a 87), evidenzia la società di analisi, solo sei provenivano da paesi extraeuropei, e tra questi sei, tutti rappresentano mercati asiatici caratterizzati da un livello di sviluppo relativamente alto, tra cui Singapore, Corea del Sud e Taiwan.

In questa classifica l'Italia si posiziona al 35esimo posto, fra Turchia e Myanmar.

La seconda, tra le evidenze principali, è che è difficile avere un'esperienza decente nelle chiamate via app utilizzando le reti 3G, ma non impossibile.

Nello studio di Opensignal, nove Paesi hanno fatto registrare una differenza di meno di 5 punti tra i loro punteggi 3G e 4G, con un risultato accettabile per il 3G. Numerosi di questi erano mercati molto maturi, tra cui Germania, Hong Kong, Singapore e Svizzera.

D’altro canto, i punteggi dell'esperienza delle chiamate via app solo 3G sono risultati molto più bassi dei punteggi 4G, in tutti i Paesi.

Secondo Opensignal, esiste un chiaro “voice experience divide“ tra i mercati maturi e i Paesi in via di sviluppo. Quasi i due terzi dei Paesi dell'America Latina, evidenzia la società di analisi, insieme alla stragrande maggioranza dei mercati dell'Africa e del Medio Oriente, hanno ricevuto una valutazione “Poor” o inferiore. Al contrario, tutti i mercati europei analizzati, insieme a Stati Uniti e Canada, si sono classificati come “Acceptable” o superiori per esperienza delle chiamate via app.

Opensignal sottolinea anche l’importanza della disponibilità del 4G per ottenere una esperienza decente nelle chiamate via app, anche se lo studio ha evidenziato anche alcune interessanti anomalie in merito.