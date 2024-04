Meta svela Llama 3 e diverse novità riguardanti Meta AI

Mark Zuckerberg ha annunciato che Meta sta rendendo disponibile in modalità open source la nuova generazione del suo modello linguistico all’avanguardia, Meta Llama 3, e ha condiviso importanti aggiornamenti che riguardano Meta AI, uno dei principali assistenti AI al mondo.

Questo, dopo il lancio negli Stati Uniti, ora sarà disponibile in inglese anche in nuovi Paesi, tra cui Australia, Canada, Ghana, Giamaica, Malawi, Nuova Zelanda, Nigeria, Pakistan, Singapore, Sudafrica, Uganda, Zambia e Zimbabwe.

Le novità di Meta Llama 3

Meta ha dunque annunciato Llama 3, la nuova generazione del suo modello linguistico di grandi dimensioni più avanzato, e la sua disponibilità in modalità open source.

Questa versione – spiega l’azienda – presenta modelli linguistici pre-addestrati e ottimizzati per seguire istruzioni con 8B e 70B parametri, in grado di supportare un’ampia gamma di applicazioni d’uso.

Questa nuova generazione di Llama secondo Meta dimostra prestazioni all’avanguardia su un’ampia gamma di benchmark standard di settore e offre nuove funzionalità, tra cui un ragionamento migliorato. L’azienda ritiene che questi siano i migliori modelli open source della loro categoria.

I modelli di Llama 3 saranno presto disponibili su AWS, Databricks, Vertex AI di Google Cloud, Hugging Face, Kaggle, IBM WatsonX, Microsoft Azure, NVIDIA e Snowflake, con il supporto delle piattaforme hardware offerte da AMD, AWS, Dell, Intel, NVIDIA e Qualcomm.

Meta si è inoltre impegnata a sviluppare Llama 3 in modo responsabile e sta offrendo diverse risorse per aiutare le persone a utilizzarlo in modo altrettanto responsabile, tra cui nuovi strumenti di protezione e sicurezza con Llama Guard 2, Code Shield e CyberSec Eval 2.

Nei prossimi mesi, Meta prevede di introdurre nuove funzionalità, finestre contestuali più lunghe, ulteriori dimensioni del modello e prestazioni più elevate. L’azienda ha anche annunciato di aver avviato l’addestramento di Llama 3 su un modello con 400B parametri.

Meta AI

Meta AI è l’assistente virtuale sviluppato dalla società di Mark Zuckerberg: è disponibile su WhatsApp, Instagram, Messenger, Facebook, sugli occhiali smart Ray-Ban Meta e presto disponibile anche su Quest 3.

L’azienda descrive Meta AI come un assistente personale che può aiutare gli utenti a rispondere alle domande e a svolgere attività in modi più creativi. Può aiutare, ad esempio, a risolvere un dibattito in una chat di gruppo, a creare l’immagine giusta per esprimere il proprio stato d’animo o a organizzare il prossimo viaggio di gruppo.

Le novità di Meta AI che l’azienda ha annunciato comprendono: