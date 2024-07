Meta porta l’AI multilingue in Facebook, Messenger, WhatsApp e Instagram

Meta ha annunciato che sta ampliando l’accesso a Meta AI – l’assistente presente nelle app e nei dispositivi dell’azienda – e introducendo nuove funzionalità progettate per aiutare gli utenti a trovare risposte, idee e ispirazione. Queste novità sono in fase di roll-out ma al momento Meta AI non è ancora disponibile in Italia.

Meta AI è ora disponibile in 22 Paesi, con le novità rappresentate da Argentina, Cile, Colombia, Ecuador, Messico, Perù e Camerun. È inoltre possibile interagire con Meta AI su WhatsApp, Instagram, Messenger e Facebook in nuove lingue: francese, hindi, hindi-romanizzato, italiano, portoghese, spagnolo, tedesco e altre ancora in arrivo.

Con Meta AI su WhatsApp, Instagram, Messenger, Facebook e meta.ai, sottolinea l’azienda, le persone possono sfruttare la potenza dell’intelligenza artificiale per fare di più in meno tempo, dare vita a idee creative e ampliare le proprie conoscenze. Dall’affrontare compiti di tipo “how-to” e rispondere a domande fino a fornire ispirazione, Meta AI può migliorare la routine quotidiana e agire da partner creativo. Questo è solo l’inizio, mette in evidenza l’azienda, che intende ascoltare i vostri feedback degli utenti e aggiornare Meta AI ogni due settimane per migliorare l’esperienza e innovare rapidamente, al fine di offrire nuove funzionalità che aiutino le persone a creare e ottenere di più.

I prompt “Imagine me” in Meta AI è una funzione che Meta sta iniziando a distribuire in beta negli Stati Uniti e che consente di creare immagini basate su una propria foto e su un prompt del tipo: “Immagina me che faccio surf” o “Immagina me in vacanza al mare” o “Immaginami in un quadro surrealista“, utilizzando il nuovo modello di personalizzazione all’avanguardia dell’azienda.

Sarà anche più facile creare la propria immagine ideale con Meta AI grazie alle nuove funzionalità di editing creativo. Sarà possibile aggiungere o rimuovere facilmente oggetti, cambiarli e modificarli, regolando solo ciò che si desidera, mantenendo il resto dell’immagine così com’era.

Si potrebbe dire “Immagina un gatto che fa snorkeling in una boccia per pesci rossi” e poi decidere di farlo diventare un cane. Quindi basterà scrivere “Cambia il gatto in un cane” per modificare l’immagine. Il mese prossimo – annuncia Meta – verrà aggiunto il pulsante Edit with AI, che potrà essere utilizzato per perfezionare ulteriormente le immagini generate.

E se si desiderasse aggiungere un’immagine realizzata con l’AI al proprio post su Facebook? Meta iniziando a introdurre la possibilità di creare l’immagine direttamente nel feed, nelle storie, nei commenti e nei messaggi di Facebook, Instagram, Messenger e WhatsApp, ovunque Meta AI sia disponibile in inglese da questa settimana. Presto sarà possibile farlo in altre posizioni delle app e in altre lingue.

C’è ora, inoltre, la possibilità di utilizzare il modello open-source più grande e più avanzato di Meta, all’interno di Meta AI su WhatsApp e sul web. Le migliori capacità di ragionamento di Llama 405B consentono a Meta AI di comprendere e rispondere alle domande più complesse, in particolare sui temi della matematica e del coding. È possibile ottenere aiuto per i compiti di matematica con spiegazioni passo-passo e feedback, scrivere codice più velocemente grazie al supporto per il debug e ai suggerimenti per l’ottimizzazione, e padroneggiare concetti tecnici e scientifici complessi grazie a istruzioni da esperti.

È possibile – presenta come esempio l’azienda – combinare l’expertise nella programmazione e le capacità di generazione di immagini di Meta AI per sviluppare un nuovo gioco da zero o per dare una nuova svolta a un classico preferito. Con la possibilità di trasformate la propria idea in realtà in pochi minuti.

Meta AI è disponibile anche sugli smart glass Ray-Ban Meta e inizierà a essere distribuito il mese prossimo su Meta Quest negli Stati Uniti e in Canada in modalità sperimentale: sostituirà gli attuali comandi vocali su Quest, consentendo di controllare gli headset a mani libere, di ottenere risposte a domande, di rimanere aggiornati con informazioni in tempo reale, di controllare il meteo e altro ancora. È inoltre possibile utilizzare Meta AI con Vision in Passthrough per porre domande su ciò che si vede nell’ambiente fisico circostante.

Meta propone l’esempio che si stiano guardando i video di YouTube di alcune escursioni mozzafiato in realtà mista mentre si preparano i bagagli per il prossimo viaggio a Joshua Tree. Si può chiedere a Meta AI un consiglio su come vestirsi al meglio per il clima estivo. Oppure si può alzare un paio di pantaloncini e dire: “Guarda e dimmi che tipo di top completerebbe questo outfit“. È possibile conoscere le previsioni del tempo per prepararsi al meglio e persino chiedere consigli sui ristoranti locali.