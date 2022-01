Ces 2022: strumenti Hp per il lavoro ibrido e la collaborazione intelligente

Alla fiera internazionale Ces 2022 Hp ha presentato nuovi dispositivi e soluzioni progettati per migliorare la collaborazione e le esperienze di creazione di contenuti, in modo che le persone possano lavorare e creare ovunque si trovino.

Sulla base del recente lancio di Hp Presence, la società di Palo Alto ha aggiunto nuove funzionalità per una migliore esperienza di videoconferenza.

Gli utenti possono ora migliorare la loro immagine sullo schermo per personalizzare il modo in cui si presentano alle riunioni, con il filtro Appearance.

Inoltre, l’applicazione myHP fornisce un dashboard unico per controllare e personalizzare l’esperienza, come applicare le impostazioni video attraverso le applicazioni di videoconferenza con un solo clic.

Hp ha anche esteso la disponibilità della sua tecnologia di collaborazione ad altre offerte del suo catalogo, tra cui i pc delle serie EliteBook 800 G9 ed EliteBook 1000 G9, ZBook Firefly G9, i display curvi Z40c e Z34c G3 e i più recenti pc Elite Dragonfly.

Per migliorare la collaborazione, Hp ha poi ampliato il suo portafoglio di dispositivi Elite Dragonfly. Il fine è quello di soddisfare la richiesta dei clienti di dispositivi mobili premium da utilizzare per il lavoro ibrido.

I dispositivi Elite Dragonfly per il lavoro ibrido

Hp Elite Dragonfly G3 con Windows 11 è pensato per i professionisti spesso in movimento che hanno l’esigenza di partecipare a numerosi meeting.

Leggero, con un peso inferiore a un chilo, e disponibile in Slate Blue o Natural Silver, l’Hp Elite Dragonfly G3 è equipaggiato con processori Intel di 12a generazione. Presenta un design a conchiglia da 13,5″, ma offre un aspect screen ratio da 3:2 più alto, per aumentare la produttività.

Potenziato da Hp Presence, per migliorare ulteriormente l’esperienza di collaborazione l’Elite Dragonfly offre un audio di Bang & Olufsen e quattro amplificatori discreti che funzionano insieme per creare un suono coinvolgente.

Inoltre, Hp Dynamic Voice Leveling ottimizza automaticamente la chiarezza della voce. E la riduzione del rumore 2.0 basata sull’intelligenza artificiale migliora l’audio in modo che le persone possano essere ascoltate anche quando si indossa una mascherina.

Con la ricarica intelligente, la batteria impara i modelli di lavoro per ottimizzare il consumo energetico. Hp Wolf Security for Business fornisce poi una difesa resiliente contro malware e hacking.

Costruito appositamente per l’alta mobilità degli stili di lavoro cloud-centrici, Hp Elite Dragonfly Chromebook Enterprise è un Chromebook professionale per il mondo business.

Con funzioni avanzate di collaborazione e sicurezza, il nuovo Chromebook premium consente agli utenti business e cloud di collaborare, condividere e catturare idee con la semplicità di Chrome OS.

Progettato con una stretta integrazione con Chrome OS, dispone di quello che Hp presenta come il primo trackpad aptico al mondo su un Chromebook, che offre agli utenti una nuova dimensione di controllo e reattività.

Inoltre, Hp lo descrive anche come il primo Chromebook Intel vPro al mondo.

I monitor ideali per i meeting

Che si lavori da casa, in ufficio o in una configurazione ibrida, per lavorare insieme al proprio team come se si fosse nella stessa stanza serve un video realistico e un audio nitido.

Per far fronte a queste esigenze, Hp ha lanciato cinque nuovi monitor per videoconferenze progettati per rendere lo spazio di lavoro più produttivo, collaborativo e coinvolgente.

I Conferencing Monitor Hp E24m, E27m ed E34m sono progettati per offrire agli utenti un’esperienza di riunione nel proprio spazio di lavoro dedicato, come se il meeting si svolgesse di persona.

La qualità delle chiamate può fare affidamento su una webcam da 5MP inclinabile per la privacy, sensori di illuminazione migliorati, login Windows Hello, microfoni a cancellazione del rumore e altoparlanti frontali.

Progettati per soddisfare oltre 200 benchmark di qualità, questi monitor sono certificati Zoom per garantire video e audio di alta qualità. Inoltre, quando l’utente si sposta da uno spazio all’altro, basta collegare l’intero set tramite un cavo USB-C 10 per una scrivania senza ingombri.

I monitor con webcam Hp M24 e M27 sono pensati per chi è alla ricerca di un’esperienza di conferencing elegante e facile da usare, con una webcam da 5MP, altoparlanti frontali e microfoni a cancellazione del rumore.

All’utente basta collegare il proprio dispositivo con un solo cavo USB-C per ottenere una connettività senza soluzione di continuità con qualsiasi Chromebook con la certificazione Works With Chromebook.

Nuovi dispositivi Windows 11 di Hp

Ogni azienda ha bisogno che la propria forza lavoro sia supportata da una migliore produttività, collaborazione e sicurezza, nei nuovi scenari di lavoro ibrido. Hp ha lanciato nuovi dispositivi Windows 11 creati con questo obiettivo in mente.

Hp Elite x360 1040 G9 ed EliteBook 1040 G9 coniugano prestazioni e leggerezza, per aiutare i lavoratori spesso in movimento. I dispositivi hanno un telaio sottile e leggero con uno screen ratio da 16:10 per mostrare più contenuto e ridurre lo scorrimento.

Con Hp Presence, gli utenti possono condurre videochiamate migliori grazie a una fotocamera da 5MP, una fotocamera IR da 940nm e un software audio immersivo per la chiarezza della voce.

I pc della serie Hp EliteBook 800 G9 sono stati riprogettati con uno chassis ultra sottile, un nuovo schermo con rapporto 16:10 e un’area clickpad più ampia. A questo si aggiungono, per la collaborazione, una fotocamera opzionale da 5MP auto-tracking, audio Bang & Olufsen e connettività 5G opzionale.

La serie Hp EliteBook 600 G9 include pc potenti, facili da gestire e altamente sicuri che permettono una facile standardizzazione negli ambienti It esistenti, offrendo agli utenti gli strumenti necessari per lavorare da quasi ovunque.

I pc della serie Hp ProBook 400 G9 combinano design leggeri e aggiornabili con prestazioni aziendali, sicurezza e durata ideali per le aziende in crescita.

Workstation per la creazione di contenuti

L’Hp Envy Desktop PC è la nuova workstation per i professionisti della creatività, aggiornabile in modo semplice – one-touch e tool-less –, e con un facile accesso a una varietà di porte.

Consente di collegare rapidamente i dispositivi per essere ancora più produttivi, con più porte ad alta velocità tra cui Thunderbolt e un lettore di schede, insieme alla possibilità di connettere fino a quattro monitor 4K.

Il pc si basa su Windows 11, processori fino a Intel Core i9 di 12a generazione e comparto grafico fino alla Nvidia GeForce RTX™ 3080 Ti, oltre all’espandibilità tool-less per un facile aggiornamento.

Hp Z2 Mini G9, come dice il nome, è invece una mini workstation, ma anch’essa offre prestazioni elevate, racchiuse in un nuovo design versatile e contemporaneo.

Il dispositivo è pensato per gli architetti e i grafici che hanno bisogno di un dispositivo abbastanza piccolo da adattarsi ad ambienti con limiti di spazio, ma che non vogliono sacrificare le prestazioni.

Z2 Mini G9 è dotato di grafica professionale Nvidia RTX low-profile, combinata con i processori Intel Core di nuova generazione, compresa la serie K, per transizioni senza soluzione di continuità tra più applicazioni di design, rendering e simulazione, e la capacità di supportare i flussi di lavoro da 2D a 3D.

Anche i display curvi Hp Z40c G3 e HP Z34c G3 sono progettati per i creatori di contenuti e i power user che vogliono sostituire la loro configurazione a doppio monitor con un display di grandi dimensioni.

Hp Z40c G3 Curved Display è un monitor da videoconferenza con una webcam 4K integrata, uno schermo 5K:2K da 40″ con un aspect ratio elevato e connessione veloce Thunderbolt 3.

Altri dispositivi e accessori

ZBook Firefly 14 G9, la workstation ZBook più portatile di Hp, e ZBook Firefly 16 G9 presentano prestazioni di livello professionale, una webcam potenziata dall’intelligenza artificiale e un display Hp DreamColor accurato nei colori, in una workstation mobile ed elegante.

Con i processori Intel Core di nuova generazione, la GPU Nvidia T550 per laptop e fino a 64 GB di memoria, consentono di aprire file di grandi dimensioni ed eseguire app professionali contemporaneamente per un multitasking e una produttività veloci.

Progettato anch’esso per i creatori di contenuti, il nuovo Hp Envy 27” All-in-One Desktop Pc consente di lavorare al meglio, connettersi e collaborare.

Versione più piccola ma altrettanto potente del modello da 34 pollici recentemente annunciato, questo dispositivo da 27 pollici 4K presenta colori realistici, prestazioni elevate e una fotocamera magnetica staccabile.

