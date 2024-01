CES 2024: tutte le soluzioni Asus per la produttività in movimento

In occasione del CES 2024, ASUS ha presentato la sua ultima gamma di computer portatili. Tra i prodotti più innovativi, c’è il laptop dual-screen OLED da 14 pollici Zenbook Duo (2024), di cui abbiamo parlato. Vediamo qui le principali altre novità per la produttività in movimento.

Il Co-CEO di ASUS S.Y. Hsu ha sottolineato il ruolo di primo piano dell’azienda nel guidare l’innovazione: “Quest’anno non solo abbiamo proseguito il nostro straordinario percorso verso la sostenibilità, ma abbiamo anche sfruttato la nostra competenza tecnologica nel campo dell’AI e alleanze strategiche e partnership, per creare soluzioni innovative nei settori consumer, commercial e del gaming. Con l’arrivo di una nuova era di tecnologie assistite dall’AI, ASUS sta continuamente cercando di utilizzare la propria competenza per migliorare l’user experience di ogni tipologia di utente”.

L’innovazione nei laptop passa per l’intelligenza artificiale

L’azienda ha presentato l’aggiornamento della serie ASUS Vivobook, una lineup con l’ASUS Vivobook Pro 15 OLED e la serie ASUS Vivobook S, che offrono prestazioni e funzionalità all’avanguardia per ogni tipo di esigenza.

ASUS Vivobook Pro 15 OLED offre creatività e intrattenimento veloci con componenti all’avanguardia: fino a un processore Intel Core 9 Ultra con un motore NPU AI integrato, GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 con uno switch MUX a bassa latenza, 24 GB di RAM DDR5 e un SSD NVMe da 2 TB. Vanta la tecnologia avanzata di raffreddamento ASUS IceCool Pro che, attraverso la progettazione di soluzioni termiche da 125 W (TDP) volte a mantenere fresche le temperature interne. Il display 16:9 è un OLED ASUS Lumina 3K da 120 Hz con colori vivaci e un tempo di risposta di 0,2 ms. ASUS Vivobook Pro 15 OLED include molte funzionalità user-friendly, come la manopola virtuale ASUS DialPad, le funzionalità di sicurezza della fotocamera ASUS AiSense e la tecnologia di cancellazione del rumore tramite AI per un audio più chiaro durante le videocall. Offre anche una connettività completa grazie a WiFi 6E, Thunderbolt 4, porte USB-C e Type-A e HDMI 2.1.

Gli ASUS Vivobook S sono laptop della serie Intel Evo Edition eleganti, potenti e leggeri, con display da 14, 15.6 e 16 pollici, che offrono l’esperienza definitiva per chi cerca produttività in movimento e intrattenimento istantaneo, con opzioni di colore moderne e un’estetica minimalista di alto livello, che li rendono la scelta perfetta per chi è in cerca di mobilità e prestazioni bilanciate. Le edizioni Intel Evo ASUS Vivobook S 14/15/16 (S5406 / S5506 / S5606) sono alimentate dai processori Intel Core Ultra, con un TDP fino a 45 watt e un’unità di elaborazione neurale integrata (la NPU Intel AI Boost) che fornisce accelerazione efficiente per le moderne applicazioni AI. Le versioni AMD, ASUS Vivobook S 14/15/16 OLED (M5406 / M5506 / M5606), sono dotate di processori AMD Ryzen 8040 Series con scheda grafica AMD RDNA 3, vantano un TDP fino a 45 watt e accelerazione Ryzen AI integrata per prestazioni efficienti nelle moderne applicazioni di intelligenza artificiale.

Tutti i laptop della serie ASUS Vivobook S dispongono di un tasto Copilot dedicato, che consente agli utenti di immergersi con un solo tocco negli strumenti alimentati dall’AI di Windows 11. La nuova serie ASUS Vivobook S dispone anche di una funzione per l’allocazione di memoria che consente agli utenti di personalizzare la capacità di memoria allocata alla iGPU, fino a un massimo di 8 GB, per migliorare le prestazioni delle applicazioni.

Le immagini realistiche sono assicurate dai display top di gamma ASUS Lumina OLED con risoluzioni fino a 3.2K (S5606 / M5606) e frequenza di aggiornamento di 120 Hz, il 100% di gamma DCI-P3 e la certificazione DisplayHDR True Black 600. La tastiera ASUS ErgoSense, elegante e confortevole, ora dispone di retroilluminazione RGB personalizzabile e non manca un touchpad ErgoSense extra large. Come per tutti i modelli ASUS Vivobook, la user experience è prioritaria: cerniera apribile a 180°, fotocamera IR con chiusura fisica, una completa serie di porte I/O e audio Dolby Atmos coinvolgente grazie ai potenti altoparlanti stereo certificati Harman Kardon. Questi modelli Vivobook sono pronti per affrontare lunghe giornate lontani dal caricabatteria, in virtù di batterie dalla durata lunga e con ricarica rapida.

ASUS Zenbook 14 OLED (UX3405 / UM3406) è un laptop ultra-portatile premium, alimentato da processori Intel o AMD. Lo Zenbook 14 OLED presenta il processore di punta Intel Core Ultra 9 e scheda grafica Intel Arc, o i più recenti processori AMD Ryzen 8040 Series con scheda grafica AMD RDNA 3, a seconda della versione. Entrambe le piattaforme di processori incorporano le più recenti tecnologie nell’accelerazione hardware dedicata all’AI, con AI engine che ottimizzano le prestazioni e l’efficienza energetica. Con un peso di soli 1,2 kg e uno spessore di soli 14,9 mm, questo elegante Zenbook 14 OLED punta sulla portabilità e sul design. Gli utenti possono godere di una sorprendente autonomia grazie alla batteria a lunga durata da 75 Wh e ottenere una connettività veloce tramite tutte le porte I/O essenziali, tra cui due Thunderbolt 4 (UX3405) o USB4 (UM3406), USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.1 (TMDS) e una presa audio da 3,5 mm.

Un’esperienza audiovisiva coinvolgente è fornita dal vivace display ASUS Lumina OLED 3K da 120 Hz e dai nuovi potenti altoparlanti super lineari. Inoltre, non mancano il login tramite riconoscimento facciale, una fotocamera IR FHD con copertura fisica per la privacy e una nuova tastiera silenziosa ASUS ErgoSense con un ampio touchpad ErgoSense. Il nuovo design garantisce una maggiore sostenibilità, con l’ampio utilizzo di materiali riciclati sia per il laptop sia per il suo imballaggio; i test di robustezza di grado militare massimizzano la durata del dispositivo.

Display e laptop aziendali ASUS

Anche i display possono accompagnarci in movimento, ad esempio con ASUS ZenScreen Fold OLED (MQ17QH), che l’azienda descrive come il primo monitor portatile OLED pieghevole al mondo.

L’ASUS ZenScreen Fold OLED MQ17QH è un innovativo monitor OLED pieghevole da 17,3 pollici QHD (2560 x 1920) che vuole ridefinire gli spazi di lavoro. Unisce la brillantezza dell’OLED con un innovativo meccanismo di piega, per portare oltre il concetto di produttività in movimento. La cerniera, che richiama la forma di una goccia d’acqua, assicura una piega impeccabile, aggiungendo eleganza al design e facilitando transizioni fluide tra gli angoli di visione. Con uno spessore di soli 9,7 mm (nel punto più sottile) quando è aperto e un peso di appena 1,2 kg, secondo ASUS è in grado di stabilire un nuovo standard di portabilità e prestazioni.

Il display DisplayHDR True Black 500, con colori ricchi e contrasti sorprendenti, mantiene tonalità fedeli alla realtà attraverso la sua gamma di colori DCI-P3 al 100%. La connettività completa e versatile, tra cui spiccano una porta mini HDMI e due porte USB-C, permette all’ASUS ZenScreen Fold OLED di dialogare con qualsiasi ecosistema digitale. L’aggancio standard per treppiede gli consente di adattarsi a varie configurazioni o scenari di utilizzo, fornendo un solido supporto per il lavoro o le attività creative. Dal punto di vista del produttore, ASUS ZenScreen Fold OLED rappresenta un tributo all’innovazione, con cui è possibile sperimentare oggi il futuro della produttività.

Ma c’è ancora di più di un monitor portatile: uno indossabile. Da oggi, afferma ASUS, è possibile vivere una rivoluzionaria esperienza visiva grazie a ASUS AirVision M1, un display indossabile che racchiude una sorprendente esperienza multi-monitor in un elegante paio di occhiali. Questi occhiali ridefiniscono l’esperienza visiva grazie ad uno schermo Micro OLED FHD (1920 x 1080 pixel) con una luminosità di 1100 nits, 58 pixel per ogni grado di angolo di visione ed una estensione del 95% della gamma cromatica DCI-P3, in grado di offrire una vivacità e dettaglio di livello elevato. La visione immersiva è realmente protagonista, poiché gli AirVision M1 offrono un campo di visione verticale di 57° e una trasmittanza del 60%. Con la capacità di rilevare i movimenti lungo tre direzioni (3DoF – 3 Degrees of Freedom) e un design dell’app davvero intuitivo, gli AirVision M1 consentono agli utenti di fissare lo schermo in una posizione specifica, garantendo controllo e comfort sempre elevati. Gli AirVision M1 offrono la possibilità di generare schermate virtuali multiple nei formati 16:9, 21:9 e 32:9, garantendo un’ampia versatilità.

Gli occhiali presentano un touchpad intuitivo sul lato sinistro, facilitando regolazioni come il controllo della luminosità, l’attivazione della modalità 3D e lo screen pinning. La connettività è semplificata dalla presenza di una porta USB-C che supporta la modalità DisplayPort Alt, garantendo la compatibilità con vari dispositivi. Mettendo al primo posto il benessere dell’utente, gli AirVision M1 incorporano la certificazione TUV per la riduzione della luce blu e dello sfarfallio, insieme con microfoni e altoparlanti con cancellazione del rumore per un’esperienza audio coinvolgente. Parlando di privacy, infine, il nuovo dispositivo indossabile si differenzia da altre soluzioni – sostiene il produttore – poiché garantisce che il contenuto che si sta riproducendo rimanga sempre confidenziale e invisibile agli estranei, offrendo così un’esperienza di visione del tutto privata e sicura.

Tornando ai notebook, e nello specifico alle soluzioni aziendali, per soddisfare le crescenti esigenze dei moderni professionisti nei luoghi di lavoro ibridi di oggi, ASUS ha presentato l’ExpertBook B5, un laptop aziendale potenziato dall’AI disponibile nelle versioni da 14 e 16 pollici. L’ExpertBook B5 vanta l’ultimo processore Intel Core Ultra 7, potenziato da tre AI engine, pensati per guidare la prossima ondata di funzionalità aziendali e migliorare la sicurezza. Con scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 2050, configurazione dual SSD e una massiccia RAM DDR5 dual SO-DIMM da 64 GB, il B5 è progettato per potenziare la produttività con miglioramenti alle normali attività aziendali. Racchiuso in un telaio ultraleggero interamente in metallo – il cui peso parte da appena 1,29 kg per la variante da 14 pollici – il B5 è una soluzione attentamente progettata che unisce prestazioni accelerate dall’AI a una portabilità ottimale. Il design in lega di magnesio-alluminio, testato per soddisfare gli standard militari US MIL-STD, rappresenta un impegno in termini di robustezza e durata nel tempo.

La connettività è stata migliorata con l’inclusione di 4G LTE e WiFi 7 (solo modello CMA), al fine di garantire un’esperienza senza interruzioni ai professionisti sempre in movimento. ExpertBook B5 supera i laptop convenzionali offrendo funzionalità I/O complete, tra cui una porta Thunderbolt 4 e il supporto per tre display esterni 4K ma non manca nemmeno una porta Ethernet RJ45, molto utile in azienda. A testimonianza della sua versatilità, il B5 presenta una comoda cerniera a 180° e uno schermo touchscreen 16:10 con cornice sottile, compatibile con un pennino MPP 2.0. Elevando l’esperienza utente, inoltre, incorpora tecnologie intelligenti per le videocall – come la webcam ASUS AiSense IR e l’annullamento del rumore di fondo, grazie all’AI – insieme con opzioni per ASUS Private View e un lettore di smart card. ExpertBook B5 dà ai professionisti in movimento la fiducia nel multitasking. Integrando tutta la tecnologia di prossima generazione e unendo sicurezza, mobilità e connettività ultraveloce in un design elegante.

Infine, il nuovo ASUS ExpertBook CX54 Chromebook Plus è progettato pensando all’innovazione e alla sostenibilità, per leader e professionisti di livello medio che si vogliono avventurare in una nuova era di eccellenza informatica. Questo Chromebook si distingue come pioniere della Expert Series: è alimentato dagli ultimi processori Intel Core Ultra e vanta fino a 16 GB di RAM LPDDR5X, 512 GB di spazio di archiviazione e WiFi 6E per un utilizzo versatile sia online sia offline. Più di un semplice dispositivo, il CX54 è un esempio di design eco-consapevole, realizzato con energia rinnovabile e materiale ecologico al 30% PIR. Il suo chassis ha un peso di appena 1,3 kg, è interamente in metallo lavorato con precisione e rifinito in elegante Fog Silver e mette in mostra soluzioni estetiche tipiche dei modelli premium.

Rivolto alla forza lavoro sempre in movimento, il CX54 presenta un bel display NanoEdge da 14 pollici in formato 16:10 con risoluzione WQXGA, con un rapporto schermo-scocca dell’89% e una gamma di colori DCI-P3 del 100%. Lo schermo touchscreen supporta uno stilo USI per le attività creative. La connettività ruota attorno a due porte Thunderbolt 4, a due porte USB 3.2 Gen 2 e a una porta HDMI 2.1, consentendo ai professionisti di sincronizzare fino a tre monitor 4K e dispositivi aggiuntivi. Dotato di una fotocamera da 8 MP e strumenti video potenziati dall’AI, il CX54 assicura presentazioni e affidabilità in qualsiasi contesto. La sicurezza dei dati è potenziata dalla presenza di un sensore di impronte digitali, una copertura per la webcam, il chip di sicurezza Google Titan C2 e strumenti di gestione di livello enterprise come la Zero-Touch Enrollment e la Google Admin Console, partner affidabili per i responsabili IT.