Lenovo lancia il nuovo Chromebox Micro, per display digitali e interattivi

Durante la Digital Signage Experience (DSE), Lenovo ha annunciato il nuovo lettore multimediale Chromebox Micro. Si tratta di un nuovo modello di Chromebox, spiega l’azienda: un lettore multimediale ultrasottile e accessibile che offre prestazioni di alto livello, sicurezza dei dati, funzionalità di controllo da remoto e una gestione dei dispositivi semplificata con ChromeOS.

Si stima – sottolinea Lenovo – che il valore del mercato globale delle soluzioni di digital signage raggiungerà i 25 miliardi di dollari nel 2022 e si prevede un’espansione a un tasso di crescita annuo costante dell’8% dal 2023 al 2030. La crescita dell’industria è guidata dall’innovazione nella customer experience in ambito retail e hospitality, nonché da infrastrutture più smart nei settori della sanità, dell’istruzione e nel mondo enterprise.

I designer, gli esperti di marketing e i responsabili delle infrastrutture sono alla ricerca di modi più intelligenti per coinvolgere e informare le persone, orientandosi verso soluzioni che siano economiche, sicure e facilmente scalabili. I clienti richiedono inoltre prodotti avanzati che presentino una gestione digitalizzata delle informazioni, accessibile anche da remoto. Lenovo Chromebox Micro è stato progettato per rispondere a queste esigenze.

Lenovo Chromebox Micro è un lettore multimediale ultrasottile e leggero che si adatta alla maggior parte degli ambienti o dei progetti di digital signage. Il primo Chromebox di Lenovo in formato micro è stato progettato per essere utilizzato 24/7 nelle più complesse situazioni affrontabili all’interno di strutture ad alta affluenza.

La soluzione ChromeOS, priva di ventole e resistente alla polvere, supporta due display con risoluzione 4K. Inoltre, è sufficientemente compatta da poter essere inserita in ambienti ridotti. Il dispositivo è, infatti, più piccolo della maggior parte degli smartphone.

Lenovo Chromebox Micro si adatta perfettamente alla maggior parte delle soluzioni di digital signage e display. Include porte USB-C, USB-A e HDMI, oltre ai fori per le viti che consentono un montaggio immediato.

Instorescreen, con cui Lenovo collabora, ha progettato il display inFLEX da 15,6” e 21,5” appositamente per Lenovo Chromebox Micro. Gli innovativi display ad alta risoluzione sono dotati di una fessura posteriore per accogliere Lenovo Chromebox Micro, garantendo l’accesso senza barriere a tutte le porte e offrendo al contempo un aspetto essenziale e integrato.

Per ottimizzare la gestione dei cavi, Lenovo Chromebox Micro si abbina ai display inFLEX tramite un unico cavo proveniente da una porta USB-C che consente la trasmissione di video e dati e per l’alimentazione.

Progettato per essere distribuito su scala, Lenovo Chromebox Micro è facilmente gestibile da remoto. L’aggiornamento ChromeOS Kiosk e Digitial Signage consente ai clienti di configurare e gestire una vasta gamma di totem digitali. I clienti possono inoltre sfruttare la configurazione ChromeOS zero-touch per accelerare la distribuzione dei dispositivi già predisposti.

Il formato piccolo e durevole, alimentato dalla semplicità e dalla sicurezza di ChromeOS, offre a Lenovo Chromebox Micro grandi vantaggi in termini di riduzione del costo totale di proprietà.

“Lenovo Chromebox Micro è un gioiello di design e di innovazione tecnologica, ed è il motore di un’ampia gamma di soluzioni digitali pensate per diversi settori e ambienti”, ha dichiarato Marc Godin, Vice President and General Manager Commercial Smart Devices Solutions Group, Lenovo. “Il dispositivo può contribuire a trasformare qualsiasi azienda, offrendo esperienze utente senza precedenti, in una soluzione piccola ma potente e facile da implementare”.

“Lenovo Chromebox Micro è la Chromebox più compatta e conveniente che ci sia, costruita appositamente per l’utilizzo nei negozi, nella segnaletica digitale e nelle workstation condivise”, ha dichiarato Bryan Lee, VP ChromeOS and Education, Google. “È stata progettata per essere una soluzione tascabile plug-and play, non solo rapida da implementare e facile da gestire, ma anche abbastanza flessibile da consentire esperienze incredibili in un’ampia gamma di casi d’uso”.

Lenovo Chromebox Micro con display smart Intstorescreen inFLEX è stato sviluppato da Lenovo OEM Solutions, un team di ingegneri dedicato che combina l’hardware di Lenovo con OEM e ISV leader del settore, per creare una tecnologia più smart che guidi il successo dei clienti.

Lenovo OEM Digital Signage Solutions offre tecnologia di alta qualità, design innovativo e servizi end-to-end che supportano esperienze più smart per i clienti nei settori quali retail, hospitality, nel mondo dei congressi e della sanità e ovunque siano necessarie soluzioni di informazione digitale.

Il Lenovo Chromebox Micro sarà disponibile in Italia a partire dal primo trimestre del 2024, con un prezzo di partenza di 219 euro + IVA.