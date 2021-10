Lavoro ibrido: Hp Presence è l’evoluzione della collaboration

Hp Presence è il nuovo portafoglio di soluzioni di conferencing e collaboration della società di Palo Alto, che consente di lavorare insieme e restare connessi in scenari di lavoro ibrido.

Così come il passaggio al lavoro ibrido ha dimostrato la possibilità di poter lavorare virtualmente da qualsiasi luogo – ha messo in evidenza Hp –, anche la modalità con cui le persone collaborano, sia in ufficio che fuori, sta evolvendo.

HP sottolinea come l’80% dei manager stia ridefinendo gli spazi di lavoro per focalizzarsi maggiormente sulla collaboration.

I team It, da parte loro, devono garantire una tecnologia produttiva e sicura, rendendo le soluzioni di conferencing e collaboration una priorità (per il 67% di loro).

Hp Presence si basa sull’esperienza dell’azienda sia in questo campo che nell’ambito della sicurezza, per supportare il lavoro ibrido attraverso soluzioni per spazi meeting, Pc e periferiche progettati per potenziare le esperienze di conferencing.

L’offerta Hp Presence Meeting Space Solutions comprende una suite di opzioni scalabili e in bundle con hardware e servizi per sale riunioni di qualsiasi dimensione, dalle huddle room agli spazi più grandi.

Queste soluzioni per gli spazi dedicati ai meeting interagiscono in modo intuitivo con gli utenti per fornire una migliore esperienza di riunione e fornire utili analisi in tempo reale all’It.

Sfruttano anche le innovazioni Hp per la sicurezza dei Pc, come la protezione dalle minacce informatiche e le funzioni di privacy delle telecamere, offrendo all’It la massima tranquillità e permettendo alle persone di collaborare senza la paura di violazioni.

L’offerta Hp Presence Meeting Space Solutions è suddivisa in kit per spazi piccoli, medi e grandi e le soluzioni sono scalabili per migliorare le esigenze in base alle sale riunioni. Ogni kit comprende un Hp Presence Mini Pc, un Hp Presence Control Center, cavi codificati a colori e attrezzatura di montaggio.

Le soluzioni Hp Presence arrivano ben confezionate nella stessa scatola con un’applicazione di configurazione step-by-step, rendendo facile l’implementazione.

Hp Presence Mini Conferencing Pc è un Pc per l’elaborazione ad alte prestazioni con Hp Wolf Security for Business e gestione integrata.

Hp Presence Control e Hp Presence Control Plus sono controlli intelligenti per l’host della riunione, con eleganti design a basso profilo e audio adattivo e potenziato dall’intelligenza artificiale sviluppato in collaborazione con Bang & Olufsen.

Il modello Hp Presence Control è perfetto per sale riunioni di medie dimensioni, mentre la versione Plus può adattarsi a spazi di riunione di medie e grandi dimensioni. È possibile collegarne fino a tre, per fornire il controllo a più persone.

Hp Presence See 4K AI Camera è una telecamera 4K che combina esperienze audio e video intelligenti con la privacy.

Per gli spazi più grandi c’è Hp Presence Audio Video Bar, dispositivo che combina esperienze video intelligenti, attenzione alla privacy e audio personalizzato da Bang & Olufsen.

Infine, è possibile assicurarsi che tutti possano essere ascoltati anche nelle sale più grandi, con Hp Presence Hub, e aggiungere facilmente fino a due Hp Presence Talk Satellite Microphones per un range aggiuntivo di possibilità di acquisizione della voce.

Le soluzioni HP Presence offrono una serie di funzionalità per migliorare l’esperienza del meeting.

Entrando in una sala riunioni, Hp Meeting Ready risveglia automaticamente il controllo della stanza e accende la fotocamera, in modo che le persone possano iniziare all’istante una riunione Microsoft Teams o Zoom.

Hp Speaker Frame è una modalità picture-in-picture che mette in evidenza gli speaker della stanza mentre Hp Auto Frame mette i partecipanti in-room in prospettiva per una migliore esperienza di videoconferenza per quelli remoti.

Hp Speaker Tracking permette ai relatori di muoversi nella stanza rimanendo nell’inquadratura.

Inoltre, Hp Auto Volume regola il volume per i partecipanti remoti in modo che non vengano sovrastati quando in sala c’è troppo rumore. Se un relatore in sala parla a bassa voce, ad alto volume o siede in fondo alla stanza, Hp Voice Leveling ottimizza il volume in modo che possa essere sentito chiaramente dai partecipanti remoti.

L’Hp Presence Room Assistant semplifica poi le segnalazioni al reparto It o ad altri dipartimenti di problemi relativi alla sala.

Le soluzioni HP Presence forniscono strumenti dedicati anche per i team It.

Il setup è semplice grazie a un’app di configurazione dedicata che consente allo staff It di configurare e testare la soluzione e di condividere le impostazioni personalizzate in remoto.

I team It hanno un supporto nel garantire che le riunioni virtuali siano protette dalle minacce informatiche, con Hp Wolf Security for Business, e nell’essere certi che le telecamere degli utenti siano spente, con Hp Auto Privacy Camera.

Per quanto riguarda la gestione della sala, Hp Presence Manager dà visibilità al team It su quando un nuovo aggiornamento è disponibile e dà il controllo su quali aggiornamenti vengono applicati a quali dispositivi e quando. I dispositivi supportano anche Windows Update e Teams Admin Center.

La soluzione Hp Presence aiuta anche a risolvere in modo proattivo i potenziali problemi e massimizzate la produttività della sala con insight intelligenti.

I team It e di altri reparti possono migliorare l’esperienza dei dipendenti con la visibilità sullo stato dei dispositivi, sui problemi delle sale e sulle metriche dell’esperienza. Con gli intelligent analytics possono prendere in considerazione modifiche come la revisione delle configurazioni delle sale o la variazione delle impostazioni dei dispositivi.

Le dashboard personalizzabili e la ricca reportistica di Hp Presence Insights aiutano a prevedere quando le apparecchiature si guasteranno, consentendo al personale It di risolvere in modo proattivo i potenziali problemi prima che gli utenti se ne accorgano.

L’offerta Hp Presence è declinata in varie soluzioni: alcune saranno disponibili entro l’anno, altre all’inizio del 2022 e altre ancora entro la prossima primavera.