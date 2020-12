CES 2021, la versione digitale è in rampa di lancio

Manca davvero poco al via del CES 2021, la prima edizione in formato totalmente digitale a causa della emergenza Covid-19.

Dall’11 al 14 gennaio, anche in una veste del tutto inedita, il Consumer Electronics Show sarà l’epicentro mondiale per tutte le novità per elettronica e information technology, oltre ad ospitare speaker internazionali fra i più influenti al mondo.

Infatti, si alterneranno sul palco personalità del calibro di Hans Vestberg, presidente e Ceo di Verizon che pronuncerà il discorso di apertura del CES 2021, discutendo del 5G come struttura del ventunesimo secolo, la tecnologia essenziale del presente e la tecnologia accelerata del futuro per far avanzare la comunità globale, come la telemedicina, la tele- istruzione e altro ancora.

Intelligenza artificiale e Covid-19 saranno al centro di interessanti tavole rotonde, a cui parteciperanno manager di alto profilo di Ibm, Blackberry, Microsoft e Bloomberg News.

Michael Davies di Fox Sports, Grace Dolan di Samsung Electronics e Madeleine Noland di ATSC presenteranno le proprie riflessioni sulla Tv del futuro. Con l’avvento di risoluzione 8K Ultra HD e NEXTGEN TV, è in arrivo una rivoluzione nella TV e con essa arriveranno tecnologie di visualizzazione avanzate che offriranno ai consumatori un assaggio di esperienze visive davvero coinvolgenti. Come cambieranno le aspettative dei consumatori e in che modo i principali produttori mirano a soddisfare, e persino superare, tali aspettative? I relatori, dal punto di vista privilegiato di cui godono, presenteranno al Ces 2021 spunti di riflessione innovativi.

ll presidente e Ceo di General Motors Mary Barra presenterà il discorso di apertura durante il Ces 2021. Il discorso di Barra condividerà uno sguardo più da vicino alla strategia di trasformazione di GM per promuovere la mobilità per le comunità di tutto il mondo.

Inoltre, vi segnaliamo che il presidente e CEO di AMD, la dott.ssa Lisa Su, terrà un discorso durante il CES 2021, presentando la visione di AMD per il futuro della ricerca, dell’istruzione, del lavoro, dell’intrattenimento e dei giochi, incluso un portafoglio di soluzioni grafiche e di elaborazione ad alte prestazioni.