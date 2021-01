Ces 2021: pc business e monitor di Hp per lavorare ovunque

In occasione del Ces 2021 appena concluso, oltre alle soluzioni e dispositivi progettati per supportare ambienti di lavoro ibridi, Hp ha presentato anche alcuni nuovi PC business e un monitor ultrawide per aiutare le persone a essere connesse, attive e produttive in qualsiasi ambiente di lavoro.

Molte aziende, infatti, nel 2020 hanno adottato una mentalità “work from anywhere”. I dipendenti e i team IT si sono adattati non solo a nuovi modi di lavorare, ma anche a nuovi ambienti di lavoro, fuori casa o in ufficio, o a un modello ibrido.

Di seguito alcune informazioni relative ai device HP progettati per rispondere alle esigenze dello smart working e non solo.

Alimentati dai processori AMD Ryzen PRO 5000 Serie Mobile e dalla lunga durata della batteria, i PC HP EliteBook 805 G8 di HP disponibili con schermi da 13,3, 14 e 15,6 pollici di diagonale, sono dotati di nuove funzionalità che consentono ai dipendenti e all’IT di lavorare ovunque si trovino.



Con un peso inferiore a 1 kg, HP ProBook 635 Aero G8 presentato al Ces 2021 è ideale per coloro che sposano la mentalità del “lavoro da qualsiasi luogo”. Il suo design elegante, la straordinaria sicurezza e la lunga durata della batteria aiutano a mantenere i dipendenti produttivi ovunque si trovino. Inoltre, si integra perfettamente con un telefono cellulare quando si utilizza HP QuickDrop.

HP ProBook 445 G8, HP ProBook 455 G8 e HP ProBook 435 x360 G8 sono pensati per i professionisti delle aziende in crescita, sia che lavorino da una postazione di lavoro, da una sala riunioni o da casa. Con un design migliorato e i più recenti processori mobili opzionali AMD Ryzen serie 5000, i PC ProBook 405 G8 soddisfano le esigenze di prestazioni commercial, sicurezza e durata di cui i dipendenti hanno bisogno per l’intera giornata lavorativa.

Per i multitasker che lavorano a casa o in ufficio, il monitor curvo HP P34hc WQHD offre un’esperienza di lavoro coinvolgente grazie al suo schermo curvo da 34 pollici di diagonale che permette di aumentare la produttività fino al 33%.