CES 2021: sarà solo in digitale, si torna a Las Vegas nel 2022

Il CES 2021 (previsto dal 6 al 9 gennaio prossimi) sarà un’esperienza completamente digitale. Lo ha annunciato la Consumer Technology Association (CTA), anticipando che Il nuovo format sarà progettato in modo da permettere ai partecipanti di ascoltare gli innovatori tecnologici, di vedere le tecnologie più all’avanguardia e gli ultimi lanci di prodotti. E anche di confrontarsi con marchi globali e startup di tutto il mondo.

“A causa della pandemia e delle crescenti preoccupazioni sanitarie globali sulla diffusione di COVID-19, non è possibile convocare in sicurezza decine di migliaia di individui a Las Vegas all’inizio di gennaio 2021 per incontrarsi personalmente – ha dichiarato Gary Shapiro, presidente e CEO di CTA –. La tecnologia aiuta tutti a lavorare, imparare e connetterci durante la pandemia e l’innovazione ci aiuterà anche a reimmaginare il CES 2021 e a riunire la comunità tecnologica in modo significativo. Passando a una piattaforma completamente digitale per il 2021, possiamo offrire un’esperienza unica che aiuta i nostri espositori a connettersi con il pubblico esistente e con quello nuovo“.

Il CES 2021 sarà una nuova e coinvolgente esperienza, assicurano gli organizzatori, dove i partecipanti avranno un posto in prima fila per scoprire e vedere le ultime tecnologie. Questa esperienza altamente personalizzata porterà un evento globale nel comfort e nella sicurezza della propria casa o del proprio ufficio.

La CTA conclude la nota dando appuntamento online con il CES 2021 per la prima settimana del prossimo gennaio. Inoltre precisa di avere in programma di tornare a Las Vegas per il CES 2022, combinando i migliori elementi di uno spettacolo fisico e digitale.