Capgemini e OVHcloud, alleanza globale per il cloud

Con un’alleanza Capgemini e OVHcloud mettono in comune le proprie competenze a livello globale per offrire soluzioni end-to-end di cloud pubblico, privato e ibrido. volte promuovere il software open source e a sfruttare gli standard GAIA-X in ambito cloud, per consentire interoperabilità, portabilità, fiducia e trasparenza tra infrastrutture, applicazioni e dati.

La nuova alleanza parte relazione a lungo termine che le due aziende hanno in Francia per portare solide soluzioni cloud alle organizzazioni di tutto il mondo.

L’alleanza combina le performance delle soluzioni cloud di OVHcloud con l’esperienza di Capgemini nella protezione dei dati, sicurezza, intelligenza artificiale e analisi dei dati, applicazioni, servizi cloud gestiti e sviluppo cloud nativo.

Insieme, Capgemini e OVHcloud intendono costruire soluzioni cloud sovrane complete nel contesto dell’Alleanza europea sui dati industriali e il cloud e il progetto di interesse comune europeo IPCEI sull’infrastruttura e i servizi cloud che sarà lanciato nel 2021.

La partnershio ha anche lo scopo di promuovere il software open source e sfruttare gli standard GAIA-X sulla federazione cloud, per consentire l’interoperabilità, la portabilità, la fiducia e la trasparenza tra infrastruttura, applicazioni e dati.

In linea con i rispettivi impegni per ridurre il proprio impatto ambientale, OVHcloud e Capgemini lavoreranno insieme per consentire un utilizzo sostenibile dei servizi cloud. Ciò includerà la garanzia che le loro soluzioni comuni mirino alla carbon neutrality ottimizzando l’utilizzo delle risorse in base alle esigenze dei clienti, promuovendo una catena di approvvigionamento più efficiente dal punto di vista energetico, gestendo i cicli di vita dell’infrastruttura e dell’hardware e favorendo un mix locale di fonti energetiche.

La partnership dell’alleanza si basa sulla collaborazione di lunga data di Capgemini e OVHcloud con diversi fornitori di software globali per proporre soluzioni sovrane integrate end-to-end, sfruttando OVHcloud Open Trusted Cloud, SecNumCloud e le etichette di hosting dei dati sanitari.

OVHcloud e Capgemini lavoreranno insieme per combinare capacità e investimenti per sviluppare la loro collaborazione a livello globale. Capgemini porterà anche la sua esperienza nel mercato cloud globale e la sua proprietà intellettuale per supportare i clienti congiunti nell’accelerare il loro viaggio nel cloud.