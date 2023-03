OVHcloud e Serco insieme, a sostegno dell’innovazione nello spazio

OVHcloud e Serco hanno annunciato i vincitori della quinta edizione del CASSINI Hackathon, conclusasi a Bari. Si sono aggiudicati la maratona tecnologica i team FireWatch e SAR4SAR con due progetti dedicati rispettivamente al monitoraggio da satellite degli incendi potenzialmente impattanti sulle infrastrutture critiche, e al monitoraggio da satellite a supporto delle attività di Search and Rescue (SAR) in mare.

I due team si sono classificati al primo e secondo posto nella competizione italiana dell’evento, che si svolgeva in contemporanea in 10 Paesi europei, coinvolgendo oltre 800 iscritti.

Il 5th CASSINI Hackathon, promosso dalla European Agency for the Space Programme (EUSPA) e organizzato in Italia da Planetek Italia e Sprint Lab, ha avuto come tema conduttore di questa edizione “Lo spazio per la difesa e la sicurezza”, iniziativa volta a stimolare l’uso delle tecnologie spaziali e dei dati satellitari nello sviluppo di nuove applicazioni.

Il successo conseguito nella competizione permetterà alle due startup vincitrici di beneficiare della somma di 10.000 euro in crediti per servizi cloud e sessioni formazione e tutoring, messi a disposizione da OVHcloud.

L’hackathon ha rappresentato anche l’occasione per confermare il costante impegno nel promuovere l’innovazione in ambito Space di OVHcloud, oggi ancora più solido grazie all’importante collaborazione con Planetek Italia. Questa nuova partnership si aggiunge a quella storica con Serco, che ha visto le due aziende cooperare in numerosi progetti, non ultimo quello riguardante l’utilizzo dell’IA per l’elaborazione delle immagini satellitari.

Nello specifico del 5th CASSINI Hackathon, Serco tramite ONDA-DIAS ha consentito ai partecipanti di accedere ai prodotti Copernicus, uno dei fiori all’occhiello del programma spaziale europeo insieme a Galileo ed EGNOS.

In un contesto di forte aumento della domanda e degli investimenti nel settore dello Spazio, il CASSINI Hackathon – sottolinea OVHcloud – si è dimostrato un’opportunità unica per scoprire ed esplorare il potenziale dei dati spaziali dell’UE e la loro rilevanza per imprese, enti e cittadini.