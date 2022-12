6 startup italiane entrano nell’acceleratore d’impresa “Cloud for Impact” di OVHcloud

L’impegno per uno sviluppo dell’innovazione e della tecnologia in chiave sostenibile. La vicinanza d’intenti tra OVHcloud, leader europeo del Cloud con un forte impegno nella sostenibilità, e LifeGate Way, polo di open innovation del gruppo LifeGate che mette in contatto il più grande ecosistema di startup sustainable native italiane composto da quasi 200 realtà con i protagonisti dell’innovazione, ha visto la sua realizzazione in “Cloud for Impact”, il nuovo programma d’accelerazione dedicato alle startup sostenibili.

L’invio delle candidature ha visto la partecipazione di realtà provenienti dai più svariati settori, come l’agrifood e l’agritech, la formazione, energetico, fashion e marketplace. La fase di selezione, che ha coniugato le competenze delle due realtà, si è da poco conclusa e ha raccolto una rosa di 6 startup che avranno accesso per un anno a spazio Cloud fino a 100mila euro, con appuntamenti one to one tecnici per ottimizzare le performance, formazione di sostenibilità con LifeGate EDU, workshop e momenti di scambio con le altre startup del programma.

Cloud for Impact, le 6 startup scelte

Nello specifico, si tratta di:

BeAware, che permette di tagliare i costi della logistica dei rifiuti attraverso la pianificazione puntuale delle rotte di raccolta e di analizzare la produzione in base alla tipologia di territorio e utenza;

Digiwatt, app che disaggrega i consumi elettrici domestici e capisce quanto consuma ogni elettrodomestico, per risparmiare soldi, inquinare meno e sensibilizzare i cittadini;

Mygrants, la piattaforma più usata da migranti e rifugiati per avere accesso a strumenti d'integrazione, formazione e collocazione professionale;

Urban Farmer, il portale per riattivare i terreni inutilizzati dandogli una nuova destinazione d’uso da quello agricolo alla creazione di parchi fotovoltaici e

OutBe, il primo servizio di attività outdoor che sostiene le connessioni tra la popolazione locale, gli scienziati e le aziende, per vivere e comprendere meglio la natura e l’oceano.

“Dagli esordi come startup nel 1999, il percorso di OVHcloud è stato caratterizzato da un DNA sostenibile – commenta Jonathan Clarke, Startup Program Leader di OVHcloud – In qualità di leader europeo di un cloud sostenibile, abbiamo brevettato nuove tecnologie e raggiunto obiettivi ambiziosi in termini di efficienza energetica. Il nostro Startup Program, dal 2015, ha anche supportato oltre 2.900 startup a livello mondiale. Per noi è stato naturale stabilire una sinergia con LifeGate Way e creare un programma ad alto impatto per le startup italiane. Insieme, portiamo valori di innovazione europea e sostenibilità”.

“Le startup sostenibili italiane sono una ricchezza incredibile per lo sviluppo innovativo del Paese, sono i semi che stanno dando forma al nostro futuro, che per loro è già il presente – sottolinea Omar Fulvio Bertoni, CEO di LifeGate Way – Poter lavorare fianco a fianco con OVHcloud per fornire supporto tecnico da un lato e accompagnamento nella strutturazione nella vision di sostenibilità dall’altro, è parte del contributo concreto alla creazione di futuri più sostenibili che offriamo quotidianamente al nostro ecosistema”.