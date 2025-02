Banca Popolare di Sondrio identifica velocemente i malfunzionamenti dell’infrastruttura e vede in tempo reale gli effetti sulla customer experience. Lo fa con l’osservabilità garantita dalla piattaforma di Dynatrace.

Banca Popolare di Sondrio, che oggi ha una rete di oltre 500 filiali e sportelli di tesoreria fra territorio nazionale ed estero, è al cospetto di una domanda di servizi digitali e cloud, che la spinge verso un percorso di trasformazione teso sia a migliorare l’efficienza operativa, sia a offrire ai clienti una customer experience di livello eccellente.

La customer experience in Banca Popolare di Sondrio

Nel settore bancario, infatti, la soddisfazione dei clienti non ha come unica metrica la qualità dei servizi finanziari offerti, ma deve anche fare i conti con la capacità degli istituti di garantire un’interazione digitale fluida, sicura e personalizzata per il loro accesso e fruizione.

Gli utenti oggi si aspettano un accesso continuo ai servizi, applicazioni intuitive e tempi di risposta rapidi. Problemi tecnici o difficoltà nell’uso delle piattaforme digitali non sono ammessi, rischiando di compromettere la fiducia del cliente e una perdita di fedeltà.

Per questo motivo, l’utilizzo di strumenti che assicurino l’osservabilità delle piattaforme digitali e di tutta, o tutte, le infrastrutture su cui si appoggiano, sta diventando una vera priorità per le banche.

Un monitoraggio efficace delle prestazioni delle applicazioni, dell’infrastruttura e dell’esperienza utente risulta infatti utile sia nella prevenzione dei problemi, sia nel migliorare i servizi offerti in base alle preferenze e ai comportamenti dei clienti.

Ed è proprio sull’ampliamento dell’offerta di servizi digitali alla clientela che si basano le strategie di crescita di Banca Popolare di Sondrio, che ha scelto la collaborazione di Dynatrace per avere la garanzia che questi siano sempre più agili ed efficienti.

Banca Popolare di Sondrio: agilità e affidabilità nell’ambiente cloud ibrido

Uno dei passi più importanti del percorso fatto da Banca Popolare di Sondrio è stato quello della migrazione delle applicazioni verso un ambiente private cloud basato sulla piattaforma Red Hat OpenShift, un sistema basato su Kubernetes per la gestione dei container, che mantiene un collegamento con i mainframe, delle componenti legacy tipiche del mondo bancario.

Una configurazione che ha permesso di coniugare flessibilità e scalabilità del cloud con il controllo diretto su applicazioni e dati critici, un’esigenza particolarmente sentita dalle banche per garantire la conformità alle normative del settore e la sicurezza dei clienti.

Il progetto di migrazione non si è voluto limitare a un semplice aggiornamento tecnologico, ma è stato pensato anche per migliorare la qualità dei servizi digitali.

La banca puntava a garantire la disponibilità continua delle applicazioni, riducendo al minimo i tempi di inattività e ottimizzando le prestazioni, con l’obiettivo di offrire tempi di risposta più rapidi e un’interazione fluida con i servizi digitali, migliorando così l’esperienza dei clienti. Una trasformazione che ha avuto come punto fisso la sicurezza: la protezione dei dati sensibili è fondamentale per rafforzare la fiducia degli utenti.

Ma la transizione a un ambiente cloud con l’introduzione di ambienti diversi ha, per forza di cose, contribuito ad aumentare la complessità di un ecosistema IT altamente dinamico, complicando la gestione delle prestazioni.

Le esigenze di monitoraggio dell’innovazione in ambienti distribuiti

Le applicazioni mission-critical, indispensabili per l’operatività quotidiana, esigono un monitoraggio costante e preciso per evitare disservizi che potrebbero compromettere la fiducia dei clienti, ma le soluzioni di monitoraggio tradizionali si sono dimostrate inadeguate a dare una visione unificata e automatizzata delle prestazioni, rendendo difficile individuare e risolvere rapidamente i problemi.

Funzionalità che invece la Banca ha trovato adottando la piattaforma Dynatrace, che ha risposto alle esigenze espresse con osservabilità automatica e intelligente capace di monitorare tutti gli aspetti dell’infrastruttura IT e delle applicazioni, fornendo inoltre insight utili per migliorare l’esperienza digitale dei clienti.

L’osservabilità di Dynatrace fornisce una visione unificata delle architetture

Dynatrace è stata implementata per fornire una visione completa e centralizzata su metriche, log, trace e relazioni topologiche tra le applicazioni, le infrastrutture sottostanti e la user experience. Una capacità di osservare l’intero ecosistema IT in tempo reale che ha permesso alla banca di individuare velocemente eventuali anomalie o problemi di prestazione e di risolverli prima che potessero impattare negativamente sugli utenti.

Il maggiore artefice di questi benefici è Davis AI, il motore di intelligenza artificiale integrato nella piattaforma Dynatrace, che utilizza algoritmi avanzati per correlare automaticamente i dati tecnici provenienti dall’infrastruttura con il comportamento dei clienti, generando insight precisi e immediatamente fruibili.

Ad esempio, se un’applicazione mission-critical ha un calo di prestazioni, Davis identifica la causa tecnica del problema e riesce anche a calcolare il potenziale impatto sull’esperienza del cliente, consentendo interventi mirati e immediati.

Una capacità di correlare i dati tecnici con il comportamento dei clienti che ha fornito alla banca una visione chiara delle aree critiche su cui concentrarsi, migliorando la qualità del servizio e la soddisfazione degli utenti.

I benefici per la customer experience di Banca Popolare di Sondrio

L’adozione di Dynatrace ha trasformato la gestione digitale di Banca Popolare di Sondrio, migliorando la disponibilità e l’affidabilità dei servizi grazie al monitoraggio proattivo e all’automazione dei processi.

La piattaforma ha garantito un uptime elevato, un’esperienza digitale personalizzata e fluida, e una collaborazione più efficace tra i team interni grazie a dati consolidati e condivisi.

Con l’intelligenza artificiale di Davis, la banca è riuscita a ottimizzare i servizi digitali, prevenendo disservizi e migliorando la soddisfazione dei clienti.

L’osservabilità completa e la gestione unificata dei dati hanno consentito interventi rapidi e strategici, consolidando la fiducia dei clienti e posizionando l’istituto come un leader nell’innovazione tecnologica.

Banca Popolare di Sondrio prevede di ampliare ulteriormente l’impiego di Dynatrace per coprire tutto l’ambiente cloud e ottimizzare le operazioni critiche, migliorando prestazioni e sicurezza.

Tra le priorità espresse ci sono nuove funzionalità per personalizzare l’esperienza utente, maggiore automazione per migliorare l’efficienza e un ulteriore livello di protezione dei dati, con l’obiettivo di offrire un servizio digitale, sicuro e centrato sulle esigenze dei clienti.

