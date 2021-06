Aws e Salesforce, la partnership si estende ad ampio raggio

Aws e Salesforce hanno annunciato una significativa espansione della loro partnership globale, che consentirà ai clienti di utilizzare facilmente l’intero set di funzionalità di Salesforce e Aws per creare e distribuire rapidamente nuove potenti applicazioni aziendali che accelerano la trasformazione digitale.

La partnership porterà valore al cliente attraverso un’unificazione nuova e migliorata tra i prodotti Aws e Salesforce. Gli sviluppatori saranno in grado di creare e lanciare applicazioni personalizzate che estendono le possibilità di entrambe le piattaforme, collegando i dati e i flussi di lavoro di Salesforce in modo nativo nelle loro soluzioni in esecuzione su Aws.

Rendendo più semplice per gli sviluppatori integrare i dati e i flussi di lavoro nelle loro applicazioni di Salesforce. la società di Marc Benioff incorporerà anche i servizi AWS per voce, video, intelligenza artificiale (AI) e machine learning (ML) direttamente in nuove applicazioni per casi d’uso di vendita, servizi e verticali di settore. Con queste nuove offerte, i clienti possono acquistare soluzioni pronte all’uso direttamente da Salesforce e quindi utilizzare i servizi AWS integrati in base al consumo.

Le organizzazioni di tutto il mondo si affidano a Salesforce per gestire le relazioni con i clienti e creare nuove applicazioni sfruttandone la piattaforma, utilizzando Aws per le loro esigenze di elaborazione, archiviazione e database insieme a tecnologie come Amazon Connect, Amazon Redshift e Aws Lambda.

In precedenza, era spesso richiesto un codice di integrazione personalizzato significativo per i clienti che desideravano combinare le funzionalità di AWS e Salesforce per le loro applicazioni. Queste nuove offerte consentiranno ai clienti di utilizzare i servizi AWS e Salesforce insieme senza problemi attraverso nuove piattaforme unificate.

Aws e Salesforce, unificare l’esperienza degli sviluppatori

Crea applicazioni aziendali personalizzate in modo più rapido e semplice : i nuovi strumenti di sviluppo low-code e click-to-launch accelereranno la creazione di applicazioni personalizzate, basate sui servizi delle due società americane. Gli strumenti di sviluppo point-and-click di Salesforce opereranno direttamente sui dati dei servizi AWS come Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), come se i dati fossero nativi in ​​Salesforce.

Libera la potenza dei dati dei clienti con eventi in tempo reale : collegando in modo nativo i servizi di AWS con la piattaforma Salesforce, i dati in tempo reale si sposteranno in modo sicuro tra i due fornitori, consentendo ai clienti di automatizzare più facilmente il flusso di lavoro e mantenere un’unica visione del cliente finale.

Semplifica la gestione della sicurezza, dell’identità e degli accessi : una nuova esperienza di configurazione guidata semplificherà ai clienti l’unione dei prodotti Salesforce e dei servizi AWS. Sarà possibile accedere alle rispettive console di gestione per semplificare l’autorizzazione del servizio, l’identità dell’utente, la sicurezza, le autorizzazioni e la gestione e governance dei dati tra Salesforce e AWS.

Nuove applicazioni intelligenti

Vendere, offrire servizi e coinvolgere in modo più intelligente da qualsiasi luogo: i clienti saranno in grado di innovare rapidamente con applicazioni e componenti aggiuntivi predefiniti che sfruttano i servizi Aws per voce, video e produttività con funzionalità AI/ML. Ad esempio, i clienti possono attivare call center virtuali e potenziare i team di vendita ad alta velocità con Amazon Connect e servizi AI/ML di AWS, preintegrati sia in Sales Cloud che in Service Cloud.

Lanciare soluzioni per i clienti specifiche del settore : i clienti saranno in grado di offrire nuove esperienze e servizi digitali per stare al passo con l’interruzione del settore sfruttando tecnologie quali Amazon Chime SDK, Amazon Textract, Amazon Comprehend direttamente all’interno di Salesforce Industry Clouds. A partire da una soluzione di telemedicina, i clienti del settore sanitario possono implementare una piattaforma di assistenza virtuale intelligente per offrire esperienze personalizzate ai pazienti