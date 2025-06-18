AWS Summit Milano 2025: oltre 7.000 partecipanti e un messaggio dalla Premier

Si è svolto oggi il summit AWS Milano 2025, il più grande evento dedicato al cloud e all’innovazione digitale in Italia. Ospitato presso Fiera Rho Milano, l’evento ha registrato una partecipazione di oltre 7.000 professionisti, manager e leader di aziende provenienti da tutto il Paese, confermandosi come l’appuntamento di riferimento per il cloud computing e la trasformazione digitale in Italia.

L’edizione 2025, caratterizzata da un programma particolarmente ricco e articolato, ha offerto ai partecipanti oltre 110 sessioni tecniche e di business distribuite su 13 percorsi tematici, 90+ stand espositivi, più di 50 testimonianze aziendali e 3 teatri (AWSome Stories, Startup Loft e Community), dove esperti AWS e partner hanno presentato soluzioni innovative e casi di successo di aziende che stanno trasformando il proprio business grazie al cloud.

Un messaggio dalla Presidente del Consiglio

Il summit è stato salutato da un messaggio scritto dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha sottolineato l’impegno del governo per lo sviluppo dell’innovazione digitale in Italia: ”Questo Governo sta lavorando, insieme al settore produttivo e alle parti sociali, per delineare una nuova strategia di sviluppo capace di anticipare i tempi e indicare nuove rotte. È ciò che intendiamo fare, puntando su ciò che sappiamo fare meglio e sui comparti che danno lustro e solidità al Made in Italy, ma anche avendo il coraggio di scommettere sulle filiere più innovative. Dal digitale all’industria della difesa, dalla farmaceutica alla space economy, passando per tutto ciò che è connesso all’economia del mare“.

La Premier ha inoltre evidenziato il ruolo di AWS negli investimenti strategici per il paese: “È un’opportunità che Amazon Web Services ha saputo cogliere, decidendo di investire in Italia un miliardo e 200 milioni di euro per realizzare proprio in Lombardia due campus destinati ai data center. Progetto che il Governo ha dichiarato di interesse strategico, perché contribuirà a rafforzare le infrastrutture digitali della nostra Nazione e produrrà ricadute occupazionali e sociali molto rilevanti“.

L’impegno di AWS per l’Italia

Durante il keynote, Giulia Gasparini, Country Leader di AWS Italia, Julien Groues, VP AWS France and Europe South, e Nandini Ramani, VP of Search and Cloud Ops di AWS, hanno evidenziato il forte impegno dell’azienda verso l’Italia, iniziato nel 2012 e consolidato nel 2020 con l’apertura della Regione AWS di Milano e le ultime innovazioni cloud tra cui compute, storage, inference, e Agentic AI.

“Dal 2012 ad oggi, AWS ha investito oltre 3 miliardi di euro in Italia, con un contributo stimato al PIL nazionale di più di 4,5 miliardi di euro e la creazione di 5.500 nuovi posti di lavoro entro il 2029″, ha dichiarato Giulia Gasparini. “A ulteriore conferma del nostro impegno per l’Italia, recentemente abbiamo reso disponibile Amazon Bedrock nella Regione di Milano da marzo 2024 e annunciato il nostro ingresso nel Polo Strategico Nazionale”.

La crescita dell’IA in Italia: opportunità e sfide

Il rapporto “Unlocking Italy’s AI Ambitions” mostra come le aziende italiane stiano accelerando l’adozione dell’intelligenza artificiale con risultati tangibili: quasi 2 milioni di aziende in Italia hanno adottato tecnologie di IA nell’ultimo anno, con un tasso di crescita del 30% anno su anno, superiore alla media europea del 27%.

Il 93% delle aziende che hanno implementato soluzioni di IA ha registrato un aumento dei ricavi (in media del 27%), mentre il 64% ha ottenuto significativi incrementi di produttività, principalmente attraverso il miglioramento del servizio clienti (41%), l’automazione delle attività di routine (31%) e la stimolazione dell’innovazione (31%).

Tuttavia, il rapporto evidenzia anche alcune sfide: il 60% delle aziende utilizza ancora l’IA per applicazioni di base, mentre solo l’11% ha raggiunto uno stadio avanzato di adozione. Le principali barriere identificate sono i costi percepiti (25%), la carenza di competenze digitali (46%) e l’incertezza normativa (70% delle aziende non comprende pienamente i propri ruoli e responsabilità secondo l’EU AI Act).

Formazione e competenze digitali: un impegno concreto

Le iniziative di formazione e sviluppo delle competenze digitali sono pilastro fondamentale della strategia di AWS in Italia.

“La carenza di competenze digitali rappresenta una sfida cruciale per la competitività del paese”, ha commentato Julien Groues. “Per questo motivo, AWS si è impegnata in numerosi programmi di formazione per contribuire a colmare questo gap e favorire l’occupazione nel settore tecnologico”.

Tra le iniziative presentate, la Skills to Jobs Tech Alliance, lanciata nel 2023, che unisce 31 istituzioni educative e 25 aziende leader per creare un ponte concreto tra formazione e lavoro. Sono stati inoltre evidenziati i programmi AWS Academy, AWS Educate e Amazon Future Engineer, che portano la formazione sul cloud nelle università e nelle scuole italiane.

Particolare attenzione è stata dedicata anche ai programmi AWS re/Start e Amazon Women in Innovation, volti a costruire un futuro digitale inclusivo e a combattere il divario occupazionale e di genere nel settore tecnologico. AWS ha ribadito il proprio impegno a formare 200.000 studenti italiani nelle discipline STEM entro il 2026.

Una collaborazione pubblico-privato per il futuro digitale dell’Italia

Il summit ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra settore pubblico e privato per accelerare l’innovazione digitale in Italia. Tra le raccomandazioni emerse: l’espansione delle iniziative congiunte di ricerca sull’IA, l’incremento degli incentivi fiscali per R&S nel campo dell’IA e l’implementazione di modelli di approvvigionamento “cloud-first” da parte delle amministrazioni pubbliche.

L’AWS Summit Milano 2025 – sottolinea l’azienda – si conferma così non solo come il più grande evento cloud d’Italia, ma anche come un momento strategico per condividere esperienze e accelerare la trasformazione digitale del paese, promuovere nuove competenze e favorire la collaborazione tra tutti gli attori dell’ecosistema tecnologico italiano.