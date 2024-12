Dynatrace è Partner tecnologico dell’anno Aws Emea per il 2024

Dynatrace ha annunciato di aver ricevuto il Geography and Global AWS Partner Award 2024, che premia i leader di tutto il mondo che svolgono un ruolo chiave nell’aiutare i propri clienti a promuovere l’innovazione e creare soluzioni su Amazon Web Service (AWS). Dynatrace è stata nominata Partner tecnologico dell’anno nell’area EMEA, un riconoscimento per il miglior partner tecnologico AWS che aiuta i clienti con sede nell’area EMEA a innovare più rapidamente, aumentare l’agilità e ridurre i costi.

Dynatrace sfrutta l’intelligenza artificiale e l’automazione avanzata per aiutare le più grandi aziende leader a livello mondiale a estrarre insight significativi dai propri dati. Questi insight consentono ai team di comprendere meglio i propri ambienti cloud per ottimizzare le prestazioni, prendere decisioni più intelligenti e promuovere la resilienza del business.

“Con Dynatrace e AWS, abbiamo migliorato significativamente le nostre prestazioni e affidabilità”, ha affermato Mamta Bharti, Digital Platform Owner B2C presso Deutsche Telekom IT. “Gli insight basati sull’intelligenza artificiale di Dynatrace, combinati con l’infrastruttura cloud scalabile e sicura di AWS, ci hanno consentito di ottimizzare le nostre operazioni IT, ridurre i tempi di inattività e accelerare l’innovazione. Questa potente sinergia è stata determinante nel permetterci di offrire esperienze digitali senza attriti e nel rafforzare la nostra missione di trasformare i clienti in fan al centro della principale compagnia di telecomunicazioni digitali”.

“Siamo onorati di ricevere questo premio da AWS, che rappresenta un’altra pietra miliare nella nostra fiorente relazione e sottolinea il nostro impegno nel fornire risultati eccezionali ai clienti”, ha affermato Jay Snyder, SVP, Global Partner and Alliances presso Dynatrace. “Consentiamo ai clienti di ottimizzare i loro investimenti nel cloud, rimanere all’avanguardia in un panorama competitivo e offrire esperienze utente eccezionali che siano sia all’avanguardia che affidabili. Il nostro approccio unico, basato sull’intelligenza artificiale e sull’automazione, fornisce ai team le informazioni e la comprensione di cui hanno bisogno per ottimizzare i propri ambienti AWS e promuovere l’innovazione su larga scala”.

I premi Geography and Global AWS Partner Awards hanno previsto un processo di autocandidatura in diverse categorie di premi, assegnati sia a livello geografico che globale. Le candidature ai premi sono state esaminate da una terza parte, Canalys, e selezionate ponendo particolare attenzione ai casi d’uso di successo dei clienti.

AWS Partner Network (APN) è un programma globale incentrato sull’aiutare i partner a innovare, accelerare il loro percorso verso il cloud e sfruttare appieno l’ampiezza e la profondità di AWS.

Per saperne di più sulla relazione tra Dynatrace e AWS, incluse le diverse integrazioni lanciate di recente, è possibile visitare il blog di Dynatrace.