Aws annuncia una nuova region in Svizzera, a Zurigo

Dopo la recente apertura della region italiana a Milano, Aws ha annunciato che anche la Svizzera sarà sede di una region dedicata, per la precisione a Zurigo.

La new entry di Aws aprirà nella seconda metà del 2022 con tre zone di disponibilità e darà a sviluppatori, startup e imprese, nonché enti governativi, educativi e non profit la possibilità di eseguire le proprie applicazioni e servire gli utenti finali dai data center situati in Svizzera.

Si tratterà della ottava region europea per Aws, che si unisce alle esistenti di Dublino, Francoforte, Londra, Parigi, Stoccolma, Milano e la region annunciata in Spagna.

I clienti Aws stanno già utilizzando 77 zone di disponibilità in 24 regioni in tutto il mondo. L’annuncio porta il numero totale di regioni globali (operative e in lavorazione) a 27.

Molte aziende svizzere sono state tra le prime ad adottare i servizi cloud in Europa quando Aws è stato lanciato nel 2006.

I clienti con sede a Basilea, Berna, Ginevra, Losanna, Lugano, Zurigo e altre città della Svizzera utilizzano AWS per gestire tutto dagli ambienti di sviluppo e test, analisi dei big data, applicazioni mobili, web e social alle applicazioni aziendali e carichi di lavoro mission critical, anche grazie all’AWS Financial & Insurance Services Addendum (FISA) .



La nuova regione offrirà a questi clienti (e molti altri) una nuova opzione con una latenza ancora più bassa per i loro clienti locali e aprirà anche la porta ad applicazioni che devono essere conformi a severi requisiti di sovranità dei dati.

La società americana sta anche lavorando per preparare sviluppatori e studenti in Svizzera al futuro digitale con programmi come Aws Educate, Aws Academy e Aws Activate . Decine di università e business school svizzere stanno già partecipando ad Aws Educate, tra cui Bern University of Applied Sciences (BFH), Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH), HES-SO Valais-Wallis (HES-SO), Hochschule für Technik Rapperswil (HSR), Università di scienze applicate e arti della Svizzera nordoccidentale (FHNW),Università di scienze applicate e arti della Svizzera meridionale (SUPSI), Università di Basilea e Università della Svizzera Italiana (USI).