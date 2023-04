Apple WWDC 2023: nuovi MacBook in arrivo insieme al visore VR?

Secondo quanto condiviso dal tech reporter Mark Gurman di Bloomberg, l’headset di realtà virtuale e aumentata non sarà l’unico protagonista della Apple WWDC 2023, che quest’anno si terrà online dal 5 al 9 giugno: ci sarà spazio anche per i Mac, e in particolare per i nuovi MacBook.

È convinzione di Gurman, già da qualche tempo, che sarà il visore AR/VR il protagonista principale della WWDC 2023, ma non l’unico: anche sul versante Mac si starebbe muovendo qualcosa.

Secondo il reporter di tecnologia di Bloomberg, Apple ha in cantiere diversi nuovi modelli, tra cui: un MacBook Air da 15 pollici, un MacBook Air da 13 pollici aggiornato, un MacBook Pro da 13 pollici entry-level, un iMac da 24 pollici rinnovato, il primo Mac Pro con chip Apple sviluppati in casa e modelli MacBook Pro di fascia alta aggiornati.

Tutti questi modelli secondo Gurman dovrebbero essere messi in vendita da parte di Apple quest’anno o all’inizio del 2024.

È interessante anche quanto afferma Mark Gurman a proposito del Mac Studio, che molti ritenevano ormai lasciato in disparte da Apple. Non sarebbe così, per il reporter di Gurman, secondo il quale Apple avrebbe in programma versioni aggiornate anche del Mac Studio, ma in questo caso la tempistica sembrerebbe meno chiara.

Invece, per quanto riguarda i Mac portatili, almeno alcuni dei nuovi MacBook saranno annunciati alla WWDC, riferisce Gurman. Tuttavia, non è affatto detto che i nuovi modelli che potrebbero essere annunciati alla WWDC presentino gli altrettanto attesi nuovi chip M3.

Invece, secondo Gurman è più probabile che essi saranno basati su una qualche variazione dell’attuale generazione di processori M2.

È da tempo che si fanno congetture su un MacBook Air più grande, ipotesi rilanciata nel recente passato da Gurman stesso e anche da altri osservatori e analisti.

Secondo gli ultimi rumor condivisi da Mark Gurman, sarebbero in fase di test macchine che impiegano chip con una CPU a otto core, di cui quattro ad alte prestazioni e quattro efficiency, e un processore grafico a 10 core, nonché 8 gigabyte di memoria.