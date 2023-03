La Apple WWDC 2023 si terrà online dal 5 al 9 giugno

Apple ha annunciato che la sua annuale conferenza per sviluppatori, Worldwide Developers Conference (WWDC), si terrà online dal 5 al 9 giugno 2023. Il primo giorno è previsto anche un evento speciale in presenza all’Apple Park.

La WWDC 23 è gratuita per tutti gli sviluppatori e le sviluppatrici, e punterà i riflettori sulle ultime novità di iOS, iPadOS, macOS, watchOS e tvOS. In quanto parte integrante dell’impegno continuo di Apple per sostenere la creazione di app innovative, sottolinea la società di Cupertino, l’evento garantirà agli sviluppatori e alle sviluppatrici un accesso speciale a sessioni con ingegneri Apple e ad approfondimenti su nuove tecnologie e nuovi strumenti, per aiutarli a realizzare loro progetti.

“In Apple, la WWDC è uno dei momenti più belli dell’anno, perché ci dà l’opportunità di comunicare online e di persona con sviluppatori e sviluppatrici di talento da tutto il mondo che rendono questa comunità così straordinaria. La WWDC23 sarà la conferenza più importante e più entusiasmante di sempre. Non vediamo l’ora di incontrarvi online e di persona per questo evento speciale!”, ha detto Susan Prescott, Vice President di Worldwide Developer Relations di Apple.

Oltre alle novità annunciate durante il keynote e la presentazione “State of the Union”, il programma online della WWDC di quest’anno includerà sessioni, laboratori individuali e opportunità per interagire con ingegneri Apple e altri sviluppatori.

Il 5 giugno, sarà anche possibile partecipare a una giornata speciale all’Apple Park per assistere al keynote e alla presentazione “State of the Union”, insieme alla community online di tutto il mondo. I posti per l’evento in presenza saranno limitati e i dettagli per fare richiesta di partecipazione verranno pubblicati presto sul sito Apple Developer e nell’app.

La WWDC23 è anche un’opportunità per sostenere, con la Swift Student Challenge, studenti e studentesse che si cimentano con la programmazione. La Swift Student Challenge è uno dei tanti programmi di Apple pensati per sviluppatori e studenti di tutte le età con una passione per la programmazione.

Studenti e studentesse di tutto il mondo sono invitati a creare una playground app su un argomento a scelta con l’aiuto di Swift Playgrounds, l’innovativa app per iPad e Mac che permette di imparare il linguaggio di programmazione Swift in modo interattivo e divertente.

I progetti per la Swift Student Challenge di quest’anno possono essere inviati a partire da oggi fino al 19 aprile. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web della Swift Student Challenge.

Apple condividerà altre informazioni prima della WWDC23 sull’app Apple Developer e sul sito Apple Developer.