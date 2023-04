Visore AR Apple e nuovi Mac: cosa aspettarsi dalla WWDC

Apple ha ufficializzato le date della conferenza annuale per gli sviluppatori: la WWDC 2023 si terrà dal 5 al 9 giugno e sarà online, ma prevede anche un evento speciale in presenza all’Apple Park, per il primo giorno.

La Worldwide Developers Conference (WWDC) è lo scenario in cui, annualmente, Apple presenta i nuovi sistemi operativi e le nuove funzionalità delle sue piattaforme alla community mondiale di sviluppatori dell’ecosistema. Sviluppatori che, a loro volta, si basano sugli OS, sulle funzioni e sui servizi della società di Cupertino per creare le loro app e soluzioni.

Alla WWDC 2023 ci si aspetta quindi che Apple sveli i nuovi iOS e iPadOS 17, macOS 14 e le ultime versioni dei sistemi operativi degli altri dispositivi.

Ma, di solito, la società di Cupertino sfrutta il palcoscenico dell’importante evento internazionale anche per il lancio di novità in fatto di prodotti e servizi. Quali potrebbero essere, dunque, questi nuovi prodotti che eventualmente debutteranno alla WWDC 2023?

Secondo il solitamente bene informato tech reporter di Bloomberg Mark Gurman, alla WWDC Apple è determinata a presentare il suo primo dispositivo di mixed reality e, con esso, a lanciare l’era “post-iPhone”.

Il lancio dell’headset AR/VR, secondo Gurman, è un passo non privo di rischi per la società di Cupertino, ma anche di una rilevanza potenzialmente epocale, con la nascita di una categoria di prodotto del tutto nuova per Apple, così come di un nuovo sistema operativo, il cui nome ipotizzato sarebbe xrOS.

Considerando dove avverrebbe l’annuncio, per l’appunto la Developers Conference, si tratterebbe in questo caso anche della nascita di un nuovo ecosistema potenzialmente molto interessante per produttori e sviluppatori terzi.

Ma non tutti gli analisti e gli osservatori concordano con l’ipotesi di Mark Gurman. Anzi: di recente l’analista Ming-Chi Kuo ha riportato il rumor secondo cui la produzione dell’headset AR/VR di Apple avrebbe subito un ulteriore ritardo, almeno fino alla metà o alla fine del terzo trimestre di quest’anno.

Sulla base di tale vociferato ritardo, la previsione di Kuo è che quest’anno verrebbero prodotte e spedite solo dalle 200.000 alle 300.000 unità, rispetto alle stime iniziali che secondo l’analista superavano il mezzo milione di unità.

Kuo si chiede se questo ritardo nella produzione determinerà anche un rinvio per l’annuncio. Ma, anche se l’ipotesi dell’analista dovesse essere corretta, ciò non è detto: potrebbe anche darsi che Apple decida di sfruttare i riflettori della WWDC per l’importante presentazione del dispositivo di mixed reality, pre-annunciandone la disponibilità più avanti nel corso dell’anno.

In ogni caso, ricordiamo come sempre che al momento si tratta solo di rumor e congetture: nulla di confermato né tanto meno di ufficiale.

A tal riguardo, è interessante notare cosa ha affermato Tim Cook in una recente intervista a GQ: pur – ovviamente – non confermando nulla di tali rumor, il CEO di Apple ha tuttavia ammesso che il suo punto di vista sui visori AR/VR si è evoluto nel corso del tempo.

Inizialmente Tim Cook era scettico sulla categoria di prodotti degli occhiali VR, e in realtà i fatti non hanno – in linea di massima – dato torto al CEO di Apple. Cook ha però menzionato una cosa che Steve Jobs stesso gli aveva insegnato bene: di non “sposarsi” mai con le proprie convinzioni passate e che, se si presenta qualcosa di nuovo che indica che ci si è sbagliati, la cosa migliore è ammetterlo e andare avanti, invece di continuare a dire di avere ragione.

Tornando al tema della WWDC, chiaramente se Apple dovesse lanciarlo in quella sede, il visore di realtà virtuale e aumentata conquisterebbe indubbiamente il palcoscenico quale protagonista principale.

Secondo Mark Gurman, però, alla Developers Conference potrebbero debuttare anche nuovi Mac: in particolare, l’attesa è alta per i nuovi modelli di MacBook Air e più di tutti per i Mac Pro con chip Apple Silicon.

Mancano circa due mesi al momento in cui si alzerà il sipario sulla WWDC 2023, svelando se e quali novità ha in serbo Apple, oltre ai nuovi sistemi operativi.