MacBook Air, in primavera potrebbe arrivare un nuovo modello da 15 pollici

L’analista del settore dei display Ross Young, CEO di Display Supply Chain Consultants (DSCC), ha condiviso il rumor secondo cui non sarebbe lontano il lancio di un nuovo modello di MacBook Air con schermo da 15,5 pollici.

La presentazione di questo nuovo MacBook Air secondo Ross Young potrebbe avvenire per “l’inizio di aprile“, e la produzione dei pannelli per lo schermo da parte dei fornitori sarebbe già in corso. Tale ipotesi non esclude la possibilità che un annuncio e l’avvio dei preordini possano avvenire anche prima.

Non è raro che Apple annunci delle novità hardware in primavera, prima dell’importante evento annuale della Worldwide Developers Conference, i cui protagonisti sono di solito le nuove versioni dei sistemi operativi ma in cui non di rado avvengono anche presentazioni di nuovi prodotti.

In ambito Mac, nel marzo del 2022 Apple aveva presentato il nuovo chip M1 Ultra e i nuovi Mac Studio e Studio Display. L’anno precedente, nell’aprile del 2021, era stato il turno dei nuovi iMac.

Ross Young non ha fornito indiscrezioni sulle altre possibili caratteristiche dell’ipotetico MacBook Air da 15,5”: ad esempio non ci sono voci sul chip che lo potenzierebbe.

Il taglio del display – se il rumor venisse confermato – sarebbe comunque già una grossa novità: rappresenterebbe infatti la dimensione più grande dello schermo per un MacBook Air.

Attualmente la gamma MacBook Air è composta da modelli da 13,3” e da 13,6”, rispettivamente con chip Apple M1 e M2. Il nuovo Air da 15,5 pollici potrebbe in teoria affiancarsi a uno (o entrambi) dei modelli da 13 pollici.

Già in passato Ross Young aveva riportato il rumor della possibile uscita di un MacBook Air da 15 pollici. E non era stato l’unico: anche l’analista Ming-Chi Kuo aveva condiviso il rumor di un eventuale nuovo laptop Mac da 15”, ma secondo Ming-Chi Kuo sarebbe stato un MacBook, e non un MacBook Air. E la sua uscita era stata ipotizzata per la fine del 2023.

Secondo un nuovo report della testata della supply chain DigiTimes, inoltre, Apple starebbe pianificando l’introduzione di una serie MacBook Air rinnovata per il secondo trimestre del 2023, ipotesi che non sarebbe in contraddizione con quella di Ross Young.