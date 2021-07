Apple ha rilasciato le beta pubbliche di iOS 15 e macOS Monterey

Dopo aver rilasciato le versioni d’anteprima per gli sviluppatori alla Wwdc, Apple ha ora aperto l’accesso al programma beta pubblico per iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey, tvOS 15 e watchOS 8.

Al programma Apple Beta Software è possibile partecipare iscrivendosi con il proprio Apple ID. Il programma permette di provare il software di Apple in versione beta, cioè nella sua fase di pre-rilascio quando non è ancora pronto per la distribuzione. Lo scopo è quello di fornire a Apple un feedback per rendere il software migliore e intercettare eventuali problemi che dovessero essere ancora presenti.

Bisogna però tenere presente che, siccome il software beta pubblico non è stato ancora rilasciato commercialmente da Apple, non è supportato e potrebbe contenere errori o imprecisioni e potrebbe anche non funzionare bene.

In caso si volesse provare tale software prima del suo rilascio ufficiale, Apple consiglia vivamente di installarlo su un sistema o dispositivo secondario, oppure su una partizione secondaria del Mac. E di assicurarsi di fare ogni backup necessario prima dell’installazione.

Insomma, meglio non installarlo sul proprio Mac di produzione o sul dispositivo che utilizziamo e ci è indispensabile nella vita di tutti i giorni: sarebbe un modo accelerato di andare in cerca di problemi.

In tutti i casi, oltre a iscriversi al Beta Software Program, è opportuno seguire tutte le istruzioni fornite da Apple al riguardo.

Del programma beta ad accesso pubblico fanno ora parte non solo i nuovi sistemi operativi principali, quelli mobili (iOS e iPadOS) e quello desktop (macOS). È possibile provare le versioni beta anche degli OS dei dispositivi smart della società di Cupertino: tvOS per la Apple TV e watchOS per Apple Watch.

Per il rilascio pubblico definitivo di tutte le nuove versioni dei sistemi operativi, bisognerà attendere l’autunno, come era stato annunciato già nel corso della Wwdc 2021.

Per conoscere le nuove funzioni e caratteristiche delle ultime versioni degli OS di Apple puoi leggere i nostri approfondimenti su macOS Monterey, iOS 15, iPadOS 15 e watchOS 8.