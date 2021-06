Apple Wwdc: watchOS 8, nuove funzioni per benessere e vita digitale

Apple ha presentato in anteprima watchOS 8, aggiornamento che introduce su Apple Watch nuove funzioni che rendono il sistema operativo per dispositivi wearable ancora più equipaggiato per aiutare l’utente a rimanere attivo e connesso.

Annunciato in occasione della Wwdc 2021, la developer beta di watchOS 8 è già disponibile per i membri dell’Apple Developer Program.

La beta pubblica sarà invece disponibile per gli utenti di Apple Watch il prossimo mese e watchOS 8 nella sua versione definitiva sarà disponibile in autunno come aggiornamento software gratuito per Apple Watch Series 3 o modelli successivi abbinati a iPhone 6s o modelli successivi con iOS 15.

Uno dei punti chiave dell’aggiornamento di Apple Watch è il benessere, sia quello fisico che mentale. watchOS 8 introduce due nuovi tipi di allenamento praticati da molti per restare in forma e per favorire la meditazione: Tai Chi e Pilates. I nuovi tipi di allenamento sono supportati da algoritmi avanzati creati ad hoc per monitorare il battito cardiaco e i movimenti, in modo da fornire agli utenti metriche accurate.

Apple sottolinea il benessere anche mentale: in particolare la mindfulness. In watchOS 8, l’app Respirazione si trasforma per l’appunto nell’app Mindfulness, che offre un’esperienza migliorata e il nuovo tipo di sessione Riflessione.

Riflessione presenta un esercizio di meditazione che richiede di concentrarsi per appena un minuto e che può essere eseguito ovunque e in qualsiasi momento.

Ogni sessione Riflessione dà il benvenuto all’utente con un nuovo pensiero su cui concentrarsi e che stimola uno stato d’animo positivo. Le esperienze Respirazione e Riflessione offrono anche suggerimenti per trarre il massimo da ciascuna sessione e sono arricchite da animazioni.

Già ora Apple Watch aiuta l’utente a raggiungere i suoi obiettivi di riposo creando una routine della buonanotte, e in più esegue il monitoraggio di dati quali le ore di sonno, il battito cardiaco e il livello di ossigeno nel sangue.

watchOS 8 offre ancora più informazioni sul benessere generale monitorando anche la frequenza respiratoria, ovvero il numero di respiri al minuto.

Per farlo, Apple Watch usa l’accelerometro integrato per misurare la frequenza respiratoria durante il sonno, e questa informazione può essere visualizzata insieme ai trend nell’app Salute su iPhone. Questo parametro è anche disponibile per gli sviluppatori tramite HealthKit: possono usarlo previo consenso.

Il benessere è un aspetto chiave per un wearable, ma non è l’unico punto su cui watchOS 8 potenzia le funzionalità di Apple Watch.

Il supporto per la tecnologia Ultra Wideband è ora disponibile su Apple Watch Series 6 per le chiavi digitali delle auto in Wallet. Chi indossa un Apple Watch può aprire in modo sicuro l’auto compatibili a distanza e accenderla dal sedile di guida.

Questo autunno sarà inoltre possibile aggiungere in Wallet anche le chiavi di casa, dell’ufficio e dell’hotel, per aprire le porte con un semplice tocco su Apple Watch.

Nel corso dell’anno, iniziando da alcuni Stati USA, sarà anche possibile aggiungere la patente o i documenti di identità. E per la prima volta in assoluto, in alcune postazioni per il controllo della sicurezza negli aeroporti sarà possibile usare i documenti di identità digitali.

Diventano ancora più flessibili anche le funzioni per la smart home. In watchOS 8, ha annunciato Apple, l’app Casa è stata ridisegnata per offrire un accesso più semplice alle scene e agli accessori necessari in un determinato momento, e permettere di controllarli stanza per stanza.

Con le videocamere compatibili con HomeKit è possibile vedere chi ha suonato alla porta direttamente dal polso, e basta un tocco sul pulsante interfono per trasmettere rapidamente un messaggio in tutta la casa o in stanze specifiche tramite HomePod, HomePod mini o altri dispositivi personali.

Per il quadrante Foto, il più apprezzato dagli utenti di Apple Watch, watchOS 8 introduce nuovi modi per visualizzare e interagire con le foto preferite direttamente dal polso. Anche l’app Foto è stata riprogettata, inoltre i Ricordi vengono sincronizzati su Apple Watch e gli scatti possono essere condivisi tramite Messaggi e Mail con il nuovo menu Condividi.

Comunicare su Apple Watch è ancora più semplice con i nuovi strumenti disponibili in Messaggi. L’utente può usare nello stesso messaggio la scrittura a mano, la dettatura e le emoji, e nei messaggi dettati può anche modificare il testo che viene poi mostrato.

watchOS 8 introduce anche l’app Contatti su Apple Watch, rendendo ancora più semplice trovare contatti, aggiungerli e modificarli direttamente dall’app.

Ancora: watchOS 8 supporta Concentrazione, un set di strumenti disponibili con iOS 15 per aiutare a focalizzare l’attenzione e ridurre le distrazioni. Apple Watch si allineerà in automatico con qualsiasi impostazione di Concentrazione selezionata su iOS, così le notifiche da app e persone vengono filtrate in base a quello che si sta facendo al momento.

Concentrazione usa l’intelligenza on-device per inviare suggerimenti in base alle abitudini dell’utente: per esempio, quando inizia un allenamento su Apple Watch, viene suggerita l’opzione corrispondente.

Ci sono numerose altre novità in watchOS 8, sia riguardanti le funzioni che i contenuti.