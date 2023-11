Apple annuncia nuove attività per sviluppatori e la nuova challenge per studenti

Apple ha annunciato che sono ora disponibili più di 30 nuove attività per gli sviluppatori e ha lanciato la nuova Swift Student Challenge 2024 per gli studenti.

Per quanto riguarda le attività, gli sviluppatori di app e soluzioni per le piattaforme Apple potranno partecipare in tutto il mondo a una nuova serie di lab, consulenze, sessioni e workshop che si terranno di persona e online nei mesi di novembre e dicembre.

Nelle attività relative all’App Store gli sviluppatori hanno la possibilità di approfondire tematiche quali la discovery, l’engagement, gli eventi in-app, le pagine di prodotto personalizzate, le best practice sugli abbonamento e molto altro ancora.

Ci saranno poi laboratori per sviluppatori Apple Vision Pro, però non in Italia: è possibile candidarsi per partecipare a un lab a Cupertino, Londra, Monaco, New York, Shanghai, Singapore, Sydney o Tokyo.

Ci sono comunque diverse attività riguardanti Apple Vision Pro, anche con sessioni online, in cui è possibile imparare a progettare e realizzare un universo completamente nuovo di app e giochi per visionOS.

Per quanto riguarda le consulenze tecnologiche e di design, è possibile iscriversi per ricevere una consulenza one-on-one sulla progettazione di app, sull’implementazione della tecnologia e altro ancora.

Le attività per gli sviluppatori, sottolinea Apple, si tengono in diversi fusi orari e lingue.

La Swift Student Challenge di Apple ha dato a migliaia di studenti l’opportunità di mettere in mostra la loro creatività e le loro capacità di programmazione attraverso gli app playground, e di costruire competenze reali che possono aiutarli nella loro carriera. I partecipanti alla Swift Student Challenge sono stimolati a utilizzare la loro creatività per sviluppare app che risolvono i problemi che li appassionano di più.

Ora Apple sta rilasciando nuove risorse per il coding, collaborando con partner della community, e sta annunciando la Challenge prima degli anni precedenti, in modo che gli studenti possano immergersi a fondo in Swift e nel processo di sviluppo, e i docenti possano avere un vantaggio nel supportarli.

Le candidature – annuncia Apple – saranno aperte a febbraio 2024 per tre settimane.

Apple ha anche condiviso le novità del 2024: tra i 350 vincitori assoluti, l’azienda riconoscerà 50 Distinguished Winners per le loro eccellenti proposte e li inviterà presso la sua sede a Cupertino per tre giorni la prossima estate.

Ulteriori informazioni sulla Swift Student Challenge, e i requisiti di idoneità, sono disponibili sul sito Apple per sviluppatori.