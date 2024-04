Il Rettore dell’Università di Bologna Giovanni Molari visita VEM sistemi

Il Magnifico Rettore dell’Università di Bologna, Giovanni Molari, ha visitato l’headquarter di VEM sistemi a Forlì per conoscere e salutare gli studenti impegnati nelle lezioni della Laurea ad orientamento professionale in Tecnologie dei Sistemi Informatici che il system integrator ospita da due anni presso la propria sede, un sodalizio che sottolinea l’importanza della collaborazione tra mondo universitario e le aziende e che ha visto il numero di iscritti quadruplicare nel corso degli anni.

Il Rettore è stato accolto da Davide Stefanelli, presidente VEM, con il quale ha avuto modo di dialogare sui processi di integrazione tra mondo accademico e aziendale e sull’annoso tema della mancanza di figure professionali adatte ad operare nel mercato digitale odierno. Hanno partecipato alla riunione anche il Prof. Massimo Cicognani, Presidente del Consiglio di Campus di Cesena e la Prof.ssa Silvia Mirri, Coordinatrice del Corso di Laurea in Tecnologie dei sistemi informatici e i due docenti made in VEM, Alessandro Maretti (corso Laboratorio di sistemi Embedded e IOT) e Giacomo Mambelli (Laboratorio di Networking).

Nel corso della visita il Rettore ha apprezzato l’importanza dell’integrazione tra Università e aziende, riconoscendolo come un valore e come una sinergia indispensabile, anche e soprattutto per accompagnare gli studenti e le studentesse verso il loro futuro professionale.

“Per aumentare la competitività delle aziende è essenziale digitalizzare i processi, ma in assenza di figure specializzate nel campo ICT, il nostro è un Paese destinato a restare indietro. Allo stesso tempo la difficoltà nel trovare professionisti rappresenta una grande opportunità per i giovani che vogliono intraprendere e sviluppare competenze nel mondo digitale. Per questo la collaborazione con l’Università è per noi strategica oltre che motivo di orgoglio e forte stimolo”, ha dichiarato Davide Stefanelli a conclusione dell’incontro.

VEM sistemi ospita dal 2022 parte del corso di Laurea a orientamento professionale abilitante dell’Università di Bologna in “Tecnologie dei Sistemi Informatici”, un progetto unico in Italia caratterizzato da un approccio didattico innovativo orientato al saper fare; consente agli universitari di approfondire contenuti attuali con un particolare focus, fin dal primo anno, agli aspetti pratici con una forte attenzione ai casi reali, approfonditi nel considerevole numero di ore di tirocinio in azienda.

Il corso si svolge presso il campus di Cesena dell’Università di Bologna e forma professionisti in grado di progettare, sviluppare e gestire sistemi e applicazioni in ambito informatico, in particolare quelli operanti in rete e dispiegati in cloud su piattaforme di virtualizzazione e su sistemi embedded, concentrando l’interesse principalmente sugli aspetti software e di configurazione software dei sistemi.

Ad affiancare l’Università c’è, insieme ad altre aziende, VEM sistemi, che manifesta il suo supporto ospitando gli studenti che svolgono le lezioni universitarie, a partire dal secondo anno, presso la propria sede. Qui possono usufruire di diversi spazi dedicati all’interno dell’area denominata VEGA (acronimo di Vem Experience Garden & Academy) tra cui un’aula “Academy” altamente tecnologica, laboratori e diversi spazi innovativi e polifunzionali che consentiranno loro di mettersi alla prova in un contesto profondamente tecnologico, dinamico e stimolante.

Non solo, VEM sistemi collabora con l’Università mettendo anche a disposizione le proprie competenze, grazie alle docenze dei professionisti del settore che con la loro conoscenza ed esperienza contribuiscono a formare nuove figure professionali, indispensabili in un mondo tecnologico in cui mancano professionisti specializzati nel digitale.