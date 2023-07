Apple Vision Pro: gli sviluppatori possono ora richiedere il developer kit

Gli sviluppatori che hanno un’idea per un’applicazione visionOS che vorrebbero creare, possono ora richiedere un Apple Vision Pro developer kit.

Lo ha annunciato Apple sul proprio sito dedicato agli sviluppatori. Con il kit per sviluppatori, di Vision Pro, è possibile creare, fare la build, testare e perfezionare rapidamente la propria applicazione in modo da perfezionare le esperienze spaziali immersive per visionOS, la piattaforma operativa del dispositivo di realtà estesa che Apple ha svelato alla WWDC 2023.

Già da diverse settimane gli sviluppatori avevano a disposizione vari strumenti software per iniziare a sperimentare la nuova dimensione dello spatial computing di Apple. La società di Cupertino ha rilasciato l’SDK (il kit di sviluppo software) per visionOS. Xcode offre Reality Composer Pro, il nuovo strumento per l’anteprima e la preparazione di modelli, animazioni, immagini e suoni 3D e il simulatore visionOS offre la possibilità di interagire con le app e provare layout di ambienti.

Di recente anche Unity ha annunciato di aver avviato il suo programma beta per lo sviluppo di esperienze spaziali per la piattaforma visionOS.

Ora un nuovo, atteso tassello si aggiunge al percorso che porterà all’arrivo di nuove esperienze, o al porting di applicazioni esistenti, su Apple Vision Pro.

Apple ha spiegato che gli sviluppatori possono presentare una breve domanda per ottenere un Vision Pro developer kit. Per poterlo fare, è necessario essere titolari di un account dell’Apple Developer Program, fornire dettagli sulle competenze di sviluppo del proprio team e sulle applicazioni esistenti e accettare i termini e le condizioni.

Le domande – informa l’azienda – saranno esaminate e sarà data priorità ai candidati che intendono creare un’applicazione che sfrutti le caratteristiche e le capacità di visionOS.

Agli sviluppatori le cui richieste verranno approvate, Apple fornirà un Vision Pro developer kit affinché possano preparare al meglio la loro applicazione al lancio del nuovo App Store di visionOS.

Oltre all’hardware Apple Vision Pro, gli sviluppatori selezionati riceveranno anche assistenza nella configurazione del dispositivo e nell’onboarding, check-in con gli esperti Apple per il design e lo sviluppo dell’interfaccia utente e per la rifinitura dell’app, due richieste di supporto code-level aggiuntive, per poter risolvere eventuali problemi con il codice.

Inoltre, la società di Cupertino sottolinea che il dispositivo, fornito a scopo di sviluppo, è e rimane di proprietà di Apple deve essere restituito su richiesta dell’azienda.

Apple fornisce ulteriori strumenti di supporto agli sviluppatori che intendono creare esperienze spaziali immersive per Vision Pro.

Gli esperti di Apple possono aiutare gli sviluppatori a garantire che le loro app visionOS, iPadOS e iOS si comportino come previsto su Vision Pro. Gli sviluppatori possono verificare la loro app con la compatibility checklist appena pubblicata, quindi richiedere la valutazione della loro app direttamente su Vision Pro.

Inoltre, con gli Apple Vision Pro developer labs è possibile provare le proprie app VisionOS, iPadOS e iOS in esecuzione su Vision Pro. Con il supporto di Apple, gli sviluppatori possono testare e ottimizzare le loro app per l’infinite spatial canvas. I labs sono disponibili a Cupertino, Londra, Monaco, Shanghai, Singapore e Tokyo.