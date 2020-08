Aumentare le performance del mobile advertising con App Annie Ascend

App Annie Ascend è una soluzione di digital advertising e monetization analytics che aiuta le aziende a tenere traccia e a mantenere alta la performance delle ad revenue e dell’acquisizione di utenti.

A chi è rivolta questa offerta? Brand e editori, spiega App Annie, società specializzata in mobile data e analytics, tentano di ottimizzare le entrate pubblicitarie e l’acquisizione degli utenti basandosi su fonti di dati frammentate, provenienti sia dall’advertising sia sul lato della domanda che dell’offerta.

Ciò oggi viene fatto con una forte dipendenza da agenzie, It e grandi team interni, invece di focalizzarsi sulla generazione di valore.

Secondo la visione di App Annie, la performance digitale richiede un unico punto di controllo che unifichi tutte le fonti di dati riguardanti l’advertising, per avere una chiara visuale sul ROI.

Questo obiettivo richiede che vengano portate alla luce metriche mission critical quali i costi di acquisizione dei clienti, il lifetime value e il return on ad spend, il ritorno sulla spesa pubblicitaria.

Qui entra in gioco App Annie Ascend, che si occupa di aggregare tutti questi data set separati in un unico sistema organizzato e che, in tal modo, riduce i costi e la complessità del processo.

Con oltre 400 connessioni a data partner (tra piattaforme di ad, app store, data source cloud e altri), strumenti avanzati di normalizzazione e dashboard intuitive, Ascend è progettato per guidare l’azienda verso un percorso accelerato di crescita e profitto.

App Annie Ascend consente agli editori e ai brand di tutto il mondo di aggregare facilmente diverse fonti di dati pubblicitari, assemblarle in un’unica vista e fornire insight azionabili. Inoltre, offre una vista affiancata dei dati di mercato e dei propri analytics, per massimizzare il ROI.

Per quel che riguarda l’advertising, attualmente le imprese impiegano molto tempo e sforzi nel raccogliere i diversi dati, ottimizzarli e analizzarli, per valutare la performance delle ad revenue.

App Annie Ascend si propone come soluzione per gestire l’intero ecosistema di advertising e monetizzazione, tutto in un punto centralizzato: una suite di performance mobile che fornisce sia dati di app market che gli advertising analytics, il tutto alimentato dalla data science per ricavare insight dai dati di benchmarking.