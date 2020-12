Amazon Live Translation, la traduzione arriva su Alexa

Amazon ha annunciato oggi una nuova funzionalità di Alexa: si tratta di Live Translation. La nuova proposta che andrà ad arricchire i device Echo servirà a tradurre le conversazioni tra persone che parlano due lingue diverse.

Live Translation utilizza la tecnologia di riconoscimento vocale di Amazon e la tecnologia di traduzione automatica neurale per funzionare e supporta la traduzione tra inglese e francese, spagnolo, hindi, portoghese (brasiliano), tedesco o italiano.

Per utilizzare la traduzione dal vivo, il proprietario di un dispositivo Echo può emettere un comando vocale come «Alexa, traduci in italiano» per iniziare a tradurre dall’inglese all’italiano.

Secondo quanto rivelato da Amazon, dopo l’avviso acustico è possibile semplicemente iniziare a parlare nelle due lingue, facendo normali pause fra le frasi.

Alexa sarà quindi in grado di rilevare in autonomia la lingua parlata e tradurrà ogni lato della conversazione.

Inoltre, su dispositivi dotati di schermo come gli Echo Show sarà possibile non solo sentire, ma perfino leggere la conversazione sul display. Per terminare una sessione di traduzione, è sufficiente usare il comando «Alexa, interrompi.»

Oltre ad aiutare gli utenti a comunicare meglio, Amazon ha dichiarato che Live Translation può essere utilizzata per l’apprendimento delle lingue e per la comunicazione fra i clienti di un albergo grazie ad Alexa for Hospitality, la piattaforma Amazon studiata per il settore alberghiero.

Un ulteriore passo avanti nello sviluppo di Alexa da parte di Amazon, a breve distanza dall’annuncio di Alexa Answers, e che testimonia senza dubbio quanto smart speaker e assistenti vocali siano centrali nelle strategie della società di Jeff Bezos.