Altair HPCWorks 2024 potenzia le capacità HPC, cloud e AI

Altair, società specializzata nella scienza computazionale e nell’intelligenza artificiale (AI), ha annunciato importanti aggiornamenti ad Altair HPCWorks, la sua piattaforma di calcolo ad alte prestazioni (HPC) e cloud.

Gli aggiornamenti e le integrazioni – spiega l’azienda – includono un portale utente potenziato dall’intelligenza artificiale, una tecnologia di nuova generazione per i flussi di lavoro distribuiti, funzionalità di monitoraggio e reportistica HPC avanzate oltre ad una scalabilità del cloud più semplice che mai.

“Altair HPCWorks potenzia le capacità HPC di Altair e aiuta le organizzazioni ad accelerare l’innovazione semplificando la gestione delle risorse, dei carichi di lavoro, dei flussi di lavoro e dei report“, ha dichiarato Sam Mahalingam, Chief Technology Officer di Altair. “Il nostro obiettivo è quello di rendere più semplice per gli utenti l’utilizzo della tecnologia, in modo che possano concentrarsi su attività strategiche piuttosto che sugli strumenti che utilizzano“.

Altair Access, uno strumento di gestione e monitoraggio dei job basato sull’intelligenza artificiale e disponibile in Altair HPCWorks, utilizza l’analisi dei dati storici, gli input dei job e l’estrazione dei file di ingresso per prevedere il comportamento dei job e stimare i requisiti di memoria e walltime. Inoltre, si auto aggiorna regolarmente in base all’arrivo di nuovi dati.

Altair Access fornisce stime di walltime ad Altair PBS Professional per ottimizzare il job scheduling, con un significativo aumento del rendimento dei job del 10-15% per i carichi di lavoro reali.

In Altair HPCWorks è incluso anche Altair Liquid Scheduling per PBS Professional, che si distribuisce su più domini di schedulazione esistenti per offrire un salto di scalabilità alla prossima generazione di supercomputer. Liquid Scheduling è una funzione HPC potente e flessibile che soddisfa le esigenze dei più recenti flussi di lavoro distribuiti. Garantisce l’esecuzione dei carichi di lavoro nel modo più efficiente possibile collegando più cluster e siti, eliminando i silos e fornendo una visibilità globale sull’utilizzo delle risorse.

Il National Supercomputing Centre (NSCC) di Singapore – sottolinea l’azienda – è un partner chiave per lo sviluppo di Liquid Scheduling e prevede di implementare la soluzione nel 2024 come componente fondamentale della sua infrastruttura.

La nuova soluzione di reportistica di Altair HPCWorks, Altair InsightPro, semplifica e ottimizza la creazione di report di HPC e cloud. Grazie all’interfaccia intuitiva e ai report precostituiti, InsightPro rende il processo decisionale data-driven e più semplice che mai. Offre una visibilità ampia e dettagliata degli ambienti HPC e cloud, consentendo alle organizzazioni di separare i dati e i report più importanti dalle metriche quotidiane.

In questo modo gli amministratori dispongono delle informazioni necessarie per prendere decisioni rapide che migliorano l’utilizzo e l’efficienza. L’accesso aperto al database semplifica la connessione di InsightPro a sofisticate soluzioni di analisi dei dati come Altair Panopticon e Altair RapidMiner per l’analisi AI avanzata.

Il workload manager PBS Professional di Altair include ora l’accesso diretto ad Altair NavOps, che aiuta le aziende a migrare nel cloud i carichi di lavoro HPC tecnici ad alta intensità di calcolo e fornisce una visibilità completa delle risorse HPC nel cloud. La gestione delle spese in ottica di budget consente agli utenti di monitorare e controllare i costi per ridurre al minimo le spese del cloud.

NavOps offre un’unica interfaccia per scalare dinamicamente le risorse nei cloud pubblici più diffusi. Ciò consente agli utenti di sfruttare il cloud HPC per accelerare i carichi di lavoro ad alta priorità, consentire i turni di picco delle risorse e controllare i budget operativi. NavOps in PBS Professional offre un’interfaccia grafica di facile utilizzo per le operazioni quotidiane oltre ad un’ampia interfaccia a riga di comando (CLI) per la gestione IT, comprendente anche l’installazione e la configurazione.

Altair One, il portale di innovazione cloud di Altair, alimentato da Altair HPCWorks, consente ai team di esplorare senza limitazioni l’HPC nel cloud e on-premises. Gli utenti possono ora creare facilmente cluster privati utilizzando i propri abbonamenti cloud, completamente configurati con le applicazioni e gli strumenti HPC di Altair e sfruttando hardware CPU e GPU all’avanguardia. Inoltre, Altair Drive offre ai team il controllo dei dati nel cloud grazie ad un flusso di lavoro semplice e intuitivo, un visualizzatore 2D/3D integrato ed il trasferimento intelligente e consapevole dei dati ai cluster Altair HPCWorks.

Per saperne di più sugli ultimi progressi di Altair HPCWorks, è possibile consultare il sito web.altair.com/sc23 o visitare lo stand #825 dell’azienda al SC23 che si tiene a Denver, Colorado dal 12 al 17 Novembre.