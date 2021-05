A che punto è DevOps? il sondaggio aperto di Google Cloud

Google Cloud e il team di ricerca DORA hanno annunciato il lancio del sondaggio aperto denominato 2021 State of DevOps, con cui Big G desidera raccogliere il feedback degli utenti sul tema.

Il sondaggio richiede circa 25 minuti per essere completato, ha sottolineato Google Cloud, che ha aggiunto che le risposte raccolte permetteranno all’azienda di capire meglio le prassi che i team stanno impiegando per migliorare le prestazioni di delivery del software e, di conseguenza, i risultati di business.

Il report State of DevOps di Google Cloud e del team di DORA (DevOps Research and Assessment) è la maggiore ricerca, e quella in corso da più tempo, nel suo genere, sostiene la società di Mountain View.

Essa fornisce una visione indipendente delle prassi e delle capacità che le organizzazioni, indipendentemente dalle loro dimensioni, dal settore e dall’area geografica, possono impiegare per migliorare le prestazioni.

Come gli ultimi sei rapporti di ricerca, l’obiettivo di quest’anno è quello di eseguire un’analisi dettagliata per aiutare i vari team a confrontare le loro prestazioni con quelle del settore come performer di livello élite, alto, medio o basso.

Google Cloud e DORA cercano anche di mostrare le strategie specifiche che i team possono impiegare per migliorare le loro prestazioni.

Raggiungere una performance di livello elite, sottolinea Google Cloud, è un lavoro di squadra e anche il programma di ricerca beneficia della partecipazione di un gruppo diversificato di persone. Per questo Google Cloud ha condiviso il sondaggio e desidera raccogliere quante più voci possibili.

Il sondaggio è per tutti, indipendentemente dal punto in cui l’organizzazione si trova nel proprio percorso DevOps, dalle dimensioni o dal settore dell’azienda. Non ci sono risposte giuste o sbagliate, mette ancora in evidenza Google Cloud, che sottolinea anzi come abbia spesso raccolto il feedback che le domande del sondaggio hanno suggerito esse stesse idee di miglioramento. Molte di queste idee possono essere messe in pratica immediatamente.

Tra gli argomenti chiave che il report ceca di approfondire, quest’anno ci sono innanzitutto le metriche e le misurazioni, con le prassi impiegate dai team che raggiungono una performance elevata; SRE e DevOps, come si combinano e come influenzano le prestazioni; come integrare al meglio la sicurezza e la conformità come parte dello sviluppo dell’app; l’impatto del cloud, monitoraggio e osservabilità, open source e documentazione sulle prestazioni.

Inoltre: i team distribuiti, con le prassi per migliorare l’equilibrio tra lavoro e vita privata e ridurre il burnout, e lo stato del multi-cloud computing.