Quanto guadagnano le figure professionali di Industria 4.0

Wyser, società internazionale di Gi Group che si occupa di ricerca e selezione di profili manageriali, indica quelli più richiesti nelle diverse figure aziendali impattate dalla manifattura 4.0.

Lo fa tenendo presente che le sfide dal punto di vista dell’automazione dei processi, della logistica e dei servizi collegati al prodotto per costruttori di macchine/impianti vedono in prima linea a livello organizzativo molti Quadri, demandati a fare da collante per concretizzare diversi progetti e contribuire a una proposition innovativa dell’azienda al mercato.

Oltre che sull’integrazione di competenze in ambito IT/Automazione/Produzione per disporre di macchine e impianti sempre più performanti e sulla creazione di piattaforme dati sul ciclo di vita della macchina, la catena del valore 4.0 impatta anche nella ridefinizione della catena di fornitura e nel time to market del prodotto.

Per Carlo Caporale, Amministratore Delegato Italia di Wyser, Il passaggio a Industria 4.0 sta portando da un lato a una richiesta di figure di ingegneria di stabilimento e automazione superiore ai profili disponibili, tanto che spesso ci si rivolge anche ad ambiti applicativi diversi, ma maggiormente all'avanguardia su specifiche tecnologie, come le società di consulenza verticali. Dall’altra si sta verificando una convergenza e un’integrazione tra funzioni aziendali senza precedenti anche per rispondere alla sfida della customizzazione di prodotto; è qui che figure come l’Innovation Manager o figure esterne all’azienda molto specializzate possono aiutare le imprese a sviluppare o innestare competenze ridisegnando i processi - di cui molti Quadri sono “portatori” di un grande know-how e visione d’insieme - in ottica trasversale, dalla Supply Chain al Marketing passando da Operations e Sviluppo Prodotto"



Secondo un paradigma integrato la catena del valore dei principali ruoli mediani richiesti e che contribuiscono a Industria 4.0 comprende non solo, quindi, IOT Developer e System Architect Manager che lavorano con Automation Manager, Programmatori Tecnici PLC e Project Manager MES, ma anche Digital Supply Chain Manager, Digital Product Marketing Manager, E- Commerce Manager, Data Analysis Manager per una migliore progettazione, produzione e distribuzione di prodotto che si avvantaggi anche della capacità di gestione di magazzini ad altissima rotazione, dell’omnicanalità, dell’analisi e studio di grandi moli di dati per un marketing sempre più mirato e predittivo.

Retribuzioni annue lorde e requisiti

Per le figure più ricercate tra Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Agide e Friuli Venezia Giulia Wyser segnala anche la RAL (Retribuzione Annua Lorda) media offerta in base a dimensioni e complessità aziendali:

IOT Developer 35.000-40.000 euro

Programmatore Tecnico PLC 45.000-55.000 euro

Project Manager MES (Manufacturing Execution System) 50.000-55.000 euro

Programmatore Tecnico PLC Senior 50.000-60.000 euro

Automation Manager 55.000-65.000 euro

System Architect Manager 60.000-65.000 euro

Digital Product Marketing Manager 60.000-70.000 euro

Innovation Manager 65.000-80.000 euro

Digital Supply Chain Manager 70.000 –80.000 euro

E-Commerce Manager 70.000-90.000 euro

Data Analysis Manager 80.000-100.000 euro

I requisiti fondamentali per i diversi ruoli legati all’Ingegneria di Stabilimento sono la laurea in Ingegneria, con specializzazione in elettronica, informatica, chimica, esperienza di almeno 5 anni in contesti manifatturieri fortemente automatizzati e il possesso di ottime doti di Project Management (con preferibile certificazione PMI), comunicazione, spinta all'innovazione e al cambiamento continuo.

Per quanto riguarda invece i ruoli di R&D e Progettazione è gradita la laurea Ingegneria elettronica o informatica e un’esperienza di almeno 4/5 anni in contesti evoluti legati allo sviluppo di macchine o dispositivi tecnologicamente all'avanguardia.