IBM e Palo Alto Networks alleate per cybersecurity abilitata da AI

IBM e Palo Alto Networks hanno annunciato una partnership strategica per fornire soluzioni di cybersecurity potenziate dall’intelligenza artificiale. Questa collaborazione mira a rafforzare le capacità di difesa delle aziende contro le minacce informatiche, sfruttando le competenze e le tecnologie avanzate di entrambe le società.

Da IBM servizi di consulenza sulla sicurezza

IBM offrirà servizi di consulenza sulla sicurezza informatica utilizzando le piattaforme di Palo Alto Networks. L’obiettivo è quello di aiutare le aziende a migliorare le loro strategie di sicurezza, garantendo una protezione più efficace contro gli attacchi informatici. Questo include la valutazione dei rischi, la pianificazione di risposte agli incidenti e l’implementazione di soluzioni di sicurezza personalizzate.

Integrazione dei modelli di IBM watsonx nei prodotti di Palo Alto Networks

Una componente chiave di questa partnership è l’integrazione dei modelli linguistici di Watsonx di IBM nei prodotti di Palo Alto Networks. Questa integrazione permetterà di migliorare la rilevazione e la risposta alle minacce grazie all’uso dell’intelligenza artificiale. I modelli di Watsonx analizzeranno grandi quantità di dati per identificare comportamenti anomali e potenziali minacce, fornendo alle aziende una protezione proattiva.

Formazione e Certificazione

IBM si impegnerà anche nella formazione di oltre 1.000 consulenti sulla migrazione e l’adozione dei prodotti di Palo Alto Networks. Questo programma di formazione garantirà che i consulenti siano equipaggiati con le competenze necessarie per aiutare le aziende a sfruttare al meglio le soluzioni di sicurezza offerte.

Collaborazione nei SOC

Le due aziende lavoreranno insieme per offrire centri operativi di sicurezza (SOC) congiunti. Questi SOC forniranno monitoraggio e risposta alle minacce in tempo reale, utilizzando le tecnologie avanzate di Palo Alto Networks e l’expertise di IBM. La collaborazione nei SOC consentirà di affrontare in modo più efficiente e coordinato le minacce informatiche.

Soluzioni DevSecOps

Un altro aspetto importante della partnership è l’offerta di soluzioni DevSecOps congiunte. Queste soluzioni integreranno la sicurezza nel ciclo di vita dello sviluppo software, garantendo che le applicazioni siano sicure fin dalla loro creazione. Le soluzioni DevSecOps aiuteranno le aziende a ridurre i rischi e a migliorare la qualità del software.

La collaborazione tra IBM e Palo Alto Networks rappresenta un passo significativo verso il miglioramento della sicurezza informatica globale. Combinando le tecnologie avanzate di Palo Alto Networks con l’expertise di consulenza di IBM, le aziende saranno meglio equipaggiate per affrontare le sfide poste dalle minacce informatiche moderne. Questa partnership promette di offrire soluzioni di sicurezza più robuste e integrate, aiutando le organizzazioni a proteggere i loro dati e infrastrutture critiche.